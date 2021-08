Competencia denuncia que algunas eléctricas hinchan la factura: ¿cómo puedo saber si soy un afectado? ¿Puedo reclamar?

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) constató el pasado miércoles que existe un número de comercializadoras eléctricas que, además de la variación en el componente regulado (peajes), han incluido un incremento en el coste del término de energía medio facturado, llegando a ser hasta un 30% superior al que correspondería, con la entrada de los nuevos peajes eléctricos y las nuevas tarifas el pasado 1 de junio.

En estos casos, solo puntualmente el comercializador ha informado de manera "transparente y comprensible" al cliente, mediante comunicación específica para esta cuestión, de la introducción de modificaciones más allá de las que corresponden al mero traslado de los componentes regulados, dando la posibilidad de rescisión del contrato sin penalización, todo ello de acuerdo con la normativa vigente.

"Se trata de un fraude masivo y es inaceptable que Competencia no haga público qué empresas lo han cometido. Hablamos de mucho dinero, muchos euros a devolver", cuenta a 20minutos Rubén Sánchez, portavoz de FACUA.

"Son empresas que han abusado en la comercialización de sus servicios", afirma también Enrique García, portavoz de OCU.

¿Cómo sé si soy uno de los afectados?

La CNMC no ha hecho públicos los nombres de las compañías eléctricas que han incurrido en esta ilegalidad, hecho que dificulta la reclamación de las cuantías cobradas de más por parte de los afectados. Desde OCU y FACUA han reclamado que se faciliten los nombres para poder reclamar el dinero pagado.

"Cada vez que la CNMC abre un expediente sancionador hace públicos los nombres de las empresas investigadas. Ahora ha constatado una irregularidad, les ha exigido que devuelvan el dinero y esa opacidad es lamentable. En breve vamos a constatar cuáles son las compañías con la información que nos proporcionan los consumidores y nosotros la haremos pública", señala Sánchez.

La CNMC detecta una subida fraudulenta de hasta el 30% en el precio de la electricidad por parte de varias comercializadoras pero oculta cuáles son. Es intolerable esta falta de transparencia, que dificulta a los consumidores su derecho a reclamar la devolución del dinero. — FACUA (@facua) August 25, 2021

Sin embargo, aunque no se hayan hecho públicas las compañías, un consumidor que tenga tarifa eléctrica de mercado libre "solo tiene que revisar en las facturas de junio en adelante si ha habido un cambio en la tarifa sin notificación previa", explica el portavoz de FACUA.

En la misma línea, García dice que un consumidor puede intuir que está afectado viendo las comunicaciones que ha recibido de su comercializadora del mercado libre: "Revisar y comparar facturas puede ser complicado para un usuario de a pie, por eso es importante que se publiquen los nombres de las comercializadoras, así sería mucho más sencillo".

¿Puedo solicitar la devolución del dinero cobrado de más?

El comunicado de la CNMC ha pedido a la comercializadoras que devuelvan el dinero a los consumidores, pero "no sabemos si se lo ha pedido, exigido u obligado, parece ser que va a ser de oficio. Serán las operadoras las que devuelvan estas cantidades", señala el portavoz de OCU.

Parece que en principio no se tiene que reclamar, pero el consumidor tiene que estar atento por si no se produjese la devolución. "Si no se les ha informado del incremento tarifario con suficiente antelación y transparencia, como una notificación expresa o la posibilidad de cancelar el contrato de manera gratuita, los usuarios podrán reclamar la devolución del dinero cobrado de más", cuenta Sánchez.

¿Qué pasará con estas comercializadoras después?

Las comercializadoras podrían llegar a ser sancionadas por el organismo o administración competente. Podría darse una infracción grave prevista en el artículo 65.25 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector eléctrico.

La sanción prevista para las infracciones graves conlleva una multa de 600.001 euros hasta 6.000.000. Desde FACUA señalan que este artículo es bastante extenso y que dispone de muchos matices a la hora de imponer, en su caso, la sanción añadiendo límites, reducciones...

"La sanción debe ser ejemplarizante porque se ha cometido una falta grave por parte de las comercializadoras", señala Sánchez.

¿Qué hacer para futuras ocasiones?

FACUA recuerda la obligatoriedad de las eléctricas de informar a los usuarios de manera totalmente transparente y comprensible de las modificaciones que se realicen en los contratos vigentes para, en el caso de que ya no sean favorables y así lo desee el usuario, puedan cancelar el contrato sin penalización alguna.

"Los consumidores deberían siempre estar atentos a las facturas y comprobar que efectivamente están cargándoles cuantías coincidentes con el precio kw/h contratado, en caso contrario deberían reclamar", aconseja el portavoz.

García, por su parte, pone el foco en la regulación: "Hace falta que en Consumo se establezca una legislación que regule estas cosas. Los usuarios tienen un profundo desconocimiento de este mercado. El 75% de los usuarios desconoce la diferencia entre mercado libre y regulado y eso es un terreno abonado para los abusos por parte de las empresas. Esto se traduce en que los consumidores pueden estar pagando hasta 200 euros más al año en su factura".