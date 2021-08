Més de 81.000 persones han utilitzat les noves línies de MetroBus de l'àrea metropolitana de València

Més de 81.000 persones han utilitzat els nous serveis de MetroBus posats en marxa per la Generalitat en l'àrea metropolitana de València. El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, destaca que "les llançadores que connecten els polígons industrials amb València ciutat i les noves línies d'autobús que uneixen els municipis de l'Horta entre si han triplicat el seu ús en els últims mesos".

Després de la reunió que va mantindre amb el director gerent de l'Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV), Manuel Martínez, el conseller va fer balanç de la situació de MetroBus en l'àrea metropolitana de València en un any que, com va remarcar, "continua sent molt complicat per la pandèmia".

Segons va explicat Arcadi España, "ja estem en el 75% d'ocupació en relació amb el nivell que hi havia abans de la pandèmia i va creixent". Així, va afegir que "a mesura que s'avança en la lluita amb la Covid, es va recuperant la confiança en el transport públic de la Generalitat, en aquest cas en MetroBus".

A més, el conseller va apuntar que "també s'han posat en marxa durant aquest any tota una sèrie de mesures per a millorar aquest transport públic", entre les quals ha ressaltat el Bo 10, "que permet una rebaixa de les tarifes de quasi el 30% i que, en aquests mesos, més de 450.000 persones l'han utilitzat".

Així mateix, Arcadi España es va referir a les sis noves línies Xirivella - València; Alaquàs - València; Aldaia - Manises; Portsaplaya - València; Quart de Poblet - Manises - Paterna - Campus de Burjassot, i Albal - Paiporta, així com a les cinc llançadores a diferents polígons industrials de l'àrea metropolitana de València.

Per al responsable de Mobilitat del Consell, "es tracta de dos passos ferms per a millorar el transport de l'àrea metropolitana, per a reduir la congestió de les carreteres i, sobretot, les emissions de CO₂ a la atmosfera".

Segons la Generalitat, els nous serveis han ajudat a reduir l'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle, el soroll i l'ocupació de les vies, amb un total de 142 tones de CO2 equivalent, 365 kg de NOx i 12 kg de PM10.

Finalment, España va reiterar que "hem de continuar avançant i per això el pròxim any farem un pas significatiu, invertirem huit milions d'euros a millorar totes les parades de MetroBus en tota l'àrea metropolitana per a fer més senzill i accessible el transport públic i promoure que cada vegada siguen més els veïns i veïnes que deixen els seus cotxes a casa".