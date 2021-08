Matxi, en 'Pasapalabra': "Soy una friki de la literatura clásica y me he leído cuatro veces 'El Quijote'"

Por tercer día consecutivo, Sofía se vio obligada a enfrentarse a La Silla Azul en su programa número 39 de Pasapalabra. La vasca cayó derrotada el pasado martes en El Rosco por Marco Antonio y este miércoles se jugó su permanencia en el concurso de Antena 3.

Sofía no quiso comentar mucho antes de comenzar su duelo con Matxi, de la que Cristina Alvis contó algunos de los datos más destacados de la bilbaína (residente en Barcelona) antes de enfrentarse a la veterana concursante por una plaza en el equipo azul.

Lo primero, ¡tenemos que descubrir qué concursante ocupará la silla del equipo azul! Ella es Matxi, nuestra nueva aspirante que está a punto de enfrentarse a Sofía. 💪 https://t.co/DyOMSfTBlE #Pasapalabra337 pic.twitter.com/UQAQpziGyI — Pasapalabra (@PasapalabraA3) August 25, 2021

"Es filóloga inglesa, también estudia Derecho y trabaja como recepcionista de un hotel, no sé cómo se gestiona el tiempo con todo eso...", señaló la azafata del programa. "Le encanta viajar y ha vivido en Estados Unidos, Finlandia y Gales", añadió.

También comentó otro dato curioso de la concursante: "Se considera friki de la literatura clásica y se ha leído cuatro veces El Quijote". Matxi también enumeró todos los idiomas que habla: "Me defiendo en seis y hablo un poco de ruso".

Matxi y Sofía, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

La participante comentó que "he visto mucho el programa en casa y pensé que, seguro que si venía aquí, me quedaría en blanco y la liaría, pero por intentarlo...". En su enfrentamiento con Sofía eligió la C, mientras que a la vasca le dejó la N.

"Tenéis cinco segundos para responder y solamente se permite un fallo", explicó Roberto Leal. Al final, la veteranía fue un grado y Sofía venció a su adversaria, que falló en dos ocasiones.