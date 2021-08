Colate Vallejo-Nágera debuta en 'Pasapalabra': "Por fin os habéis acordado de mí"

Pasapalabra recibió este miércoles a cuatro nuevos invitados famosos que ayudaron a Sofía y Marco Antonio en su lucha por conseguir el mayor número de segundos para enfrentarse en la última prueba del concurso de Antena 3, El Rosco.

La humorista Eva Soriano y Colate Vallejo-Nágera acompañaron a Marco Antonio en el equipo naranja, mientras que la cantante Bely Basarte y el coreógrafo Javier Castillo, 'Poty', fueron los que ayudaron a Sofía durante el programa en el equipo azul.

En las presentaciones destacó la de Colate (empresario conocido por su extenso historial amoroso con Paulina Rubio, Eugenia Martínez de Irujo o Elena Tablada; sus participaciones televisivas en Supervivientes o ¡Mira quién baila! y por ser el hermano de Samantha Vallejo-Nágera, juez en MasterChef).

"Estoy muy contento porque por fin os habéis acordado de mí para traerme al programa. Tantos años esperando...", señaló el madrileño, a lo que Roberto Leal contestó que "es que estás muy lejos".

Colate Vallejo-Nágera y Roberto Leal, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

El invitado comentó que "todo el mundo me lo pide en Miami, que ve Pasapalabra muchísima gente, y me preguntan el motivo por el que no he venido nunca. Yo les digo que es porque no me llamáis".

"En cuanto lo habéis hecho, he venido", añadió. El presentador admitió que "he sido yo que estaba esperando a que hubiéramos rodado un añito para que viniera la guinda". Colate le respondió que "creo que lo has hecho bien, lo difícil va a ser sacarme".