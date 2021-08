AxSí reclama actuar ante la "critica situación de la única olmeda" de la capital

"Vemos cómo colectivos como ArqueoHuelva, Sistema de Cabezos de Huelva, Monumento Natural de Andalucía y la página Dadmehr Prehistoric Experience se han implicado en la defensa de este entorno. Sin embargo, otros que dicen ser férreos defensores de los cabezos como Huelva Te Mira y Fridays For Future Huelva, no los hemos visto que hayan dicho nada sobre la ejecución de esta obra, la afección a la olmeda o que ciudadanos particulares se hayan tenido que encargar de la supervivencia de la población de sapillo pintojo, al ver como las instituciones se ponían una venda en los ojos y colectivos "ecologistas" no se encargaban", considera el partido.

Los andalucistas exponen que han elevado a la Junta "la grave afección que presentaba esta olmeda por la aparición de un hongo que afectaba a los árboles produciendo su completa muerte en periodos de tiempo muy cortos", tras lo cual "la Delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente derivo esta queja al Ayuntamiento de Huelva, del cual aún estamos a la espera de respuesta".