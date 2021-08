Harry Styles retoma su tour preocupado por el COVID: los asistentes deberán estar vacunados o tener un test negativo

Harry Styles, exintegrante de la banda británica One Direction, retoma su carrera musical tras un parón obligado por la pandemia. El artista estrenó su segundo álbum en solitario Fine Line a finales de 2019 y no ha tenido oportunidad aún de estrenarlo en directo. Tras numerosos retrasos y cancelaciones, Styles volverá a subir a los escenarios este septiembre con su gira Love on Tour.

El artista de Watermerlon Sugar planificó inicialmente conciertos por Europa, Latinoamérica y Norte América. Sin embargo, actualmente solo siguen en pie las fechas en Estados Unidos. El próximo 4 de septiembre dará comienzo a su anticipado tour, pero con estrictas condiciones.

Así mismo lo ha confirmado Styles en sus redes sociales. "No podemos esperar a veros a todos según volvemos a la carretera. Nuestra banda y equipo tomará todas las precauciones para protegernos y así poder llevar el show a cada persona que quiera atender. Pedimos que vosotros hagáis lo mismo", ha publicado.

Historia de Instagram de Harry Styles. @HARRY_STYLES / INSTAGRAM

"Por la seguridad y la salud de todas las personas que acudan Love on tour, todos aquellos que tengan una entrada deben mostrar prueba de vacunación completa o una prueba negativa de COVID de las 48 horas anteriores a la entradas. Además de tener que llevar mascarilla", ha pedido.

Un comunicado que ha sido muy aplaudido por sus seguidores, pues realmente no estaban seguros que estos conciertos fueran a llevarse a cabo realmente o si iban a ser nuevamente pospuestos en el último momento, ya que están programados en recintos muy grandes.

Todos aquellos que compraron una entrada para los conciertos de Harry Styles en el resto del mundo, incluido España, siguen sin saber que va a pasar con su dinero. El artista anunció que viajaría por Europa a comienzos de 2021, pero esos conciertos nunca pasaron y tampoco fueron pospuestos a otras fechas.

Durante este tiempo, Styles se ha dedicado a su faceta como actor y ha rodado dos películas entre 2020 y 2021: Don't worry darling junto a Florence Pugh y My policeman junto con Emma Corrin. Ambas, sin fecha de estreno, han concluido sus rodajes y han permitido que el intérprete vuelva a ensayar con su banda y retome la presentación de su disco.