València ofereix 460 places gratuïtes per a cursos d'anglés i valencià

L'Ajuntament de València, a través de la regidoria de Joventut, ha posat en marxa una nova edició d’“Idiomes Joves”, un programa per a facilitar que aquest col·lectiu de de la ciutat puga aprendre llengües de manera gratuïta mitjançant cursos formatius i de conversa en anglés i valencià.

Les classes es realitzaran des del 20 de setembre al 15 de desembre. La regidora de Joventut, Maite Ibáñez, ha explicat que “saber idiomes és una de les competències més demandada en el món laboral i, per això, hem creat aquests cursos d'idiomes gratuïts, que afavoreixen la igualtat d'oportunitats”.

La iniciativa pretén fer costat a les persones joves que vulguen aprendre, millorar i perfeccionar aquests idiomes, així com millorar les opcions d'ocupabilitat, mobilitat o superació dels exàmens oficials. Els cursos es duran a terme durant els mesos de setembre a desembre en horari de matí o vesprada, perquè els interessats i les interessades els puguen compaginar amb els estudis o el treball.

Els cursos de valencià oferits són dels nivells B2 i C1, mentre que els cursos d'anglés són dels nivells A2, B1, B2 i C1. Els grups de conversa (speaking) en tots dos idiomes també disposen de diferents nivells. Tant els cursos formatius com els grups de conversa, que començaran el 20 de setembre i finalitzaran el 15 de desembre, estan impartits a les aules de l'edifici de la regidoria de Joventut (Espai Jove VLC), en Centres Municipals de Joventut o a través de classes en línia.

Ibáñez ha destacat que “els cursos d'idiomes són una de les activitats més demandades, com reflecteix el creixent nombre de sol·licituds, per això, hem augmentat el nombre de places i ampliat torns i horaris”. En aquesta edició s’ofereixen 460 places, de les quals 260 són per a anglés i 200 per a valencià, enfront de les 365 que es van oferir al setembre de l'any passat, o les 195 del mes de març d'aquest mateix any.

La regidora ha valorat que “aquests cursos d'anglés són adequats per a aquells que ja coneixen l'idioma, però necessiten posar-lo en pràctica, expressar-se d'una manera més adequada, ampliar el seu vocabulari o millorar la comprensió oral i escrita”, i ha afirmat que “obtindre la titulació oficial de valencià és en molts casos necessari per a optar a determinats llocs de treball, oposicions o estudis universitaris, per la qual cosa, mitjançant l'augment de places, donem resposta a aquesta demanda”.

Inscripcions i concessió

Aquelles persones que desitgen inscriure's ho podran fer a través de la pàgina web de la regidoria de Joventut www.joventut-valencia.es. Les places s'assignaran per ordre d'inscripció i abans de realitzar la matrícula s'haurà de realitzar una prova de nivell. Les inscripcions romandran obertes fins a completar les places oferides.