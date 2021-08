El 100% dels alumnes valencians majors de 12 anys començarà el curs amb una dosi de la vacuna posada

El conseller d'Educació, Vicent Marzà, ha valorat aquest dimecres la reunió de la Conferència Sectorial amb la ministra Pilar Alegría i la resta de consellers de les comunitats autònomes, i ha destacat que, segons les dades conegudes, el 100% dels alumnes majors de 12 anys iniciarà el curs amb una dosi de la vacuna ja posada, la qual cosa ajudarà a un començament "d'una manera més tranquil·la". "Continuem tenint la covid però amb millors condicions i les hem de continuar afrontant amb la màxima prudència possible", ha apuntat.

Així ho ha indicat després de la trobada, que ha qualificat de "positiva", i on ha destacat que s'ha valorat i compartit per algunes CCAA el plantejament de la Comunitat Valenciana del 100% de presencialitat a les aules i un augment dels recursos perquè el pròxim curs hi haja 5.000 docents més.

A més, ha considerat que s'ha demostrat que abans de la Conferència es podia tindre "tot preparat" per a la 'tornada al col·le'. Sobre les xifres de vacunació, ha destacat que el 78% dels majors de 12 anys té ja la primera dosi de la vacuna a dues setmanes d'inici de curs, cosa que significa que començarà amb el 100% d'alumnes per damunt d'eixa edat amb la primera vacuna i la "immensa majoria" fins i tot amb la segona.

Per al conseller, es tracta de dades "molt positives" que ajudaran a iniciar el curs d'una manera "molt mes tranquil·la però sense perdre la prudència". "Continuem tenint la covid però amb millors condicions i les hem de continuar afrontant amb la màxima prudència possible", ha resumit.

Per part seua, el secretari autonòmic d'Educació, Miguel Soler, ha assenyalat que si bé fa un any no estava molt clar com s'anava a desenvolupar el curs per la pandèmia, les famílies han acabat contentes i s'ha demostrat que els primers que han complit els protocols "millor que ningú" han sigut els propis alumnes.

"Enguany estem en millor situació, sobretot per la vacunació, i tenim igual que l'any passat contractat tot el professorat", ha conclòs, per a assegurar que aquest curs anirà tot bé, ja que compten amb més experiència totes les parts de la comunitat educativa "i hem de continuar treballant els uns i els altres perquè les coses funcionen bé".