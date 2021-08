Máxima presencialidad, refuerzo de docentes y atender a los porcentajes de cobertura de vacunación a la hora de tomar medidas. Estas son las circunstancias que ha puesto sobre la mesa la Comunidad de Madrid en la Conferencia Sectorial de Educación que se ha celebrado este miércoles de cara a preparar el inicio del curso escolar 2021-2022.

En la reunión, a la que han asistido la ministra de Educación, Pilar Alegría, y los consejeros autonómicos del ramo, se han acordado una serie de medidas que marcarán el próximo periodo lectivo. El grueso de ellas son heredadas del año pasado, como el uso obligatorio de mascarilla a partir de seis años, la figura del coordinador Covid-19 o la desinfección de las aulas para evitar contagios.

Otras cuestiones sobre las que se ha debatido son la separación entre el alumnado, la utilización de los espacios al aire libre, el establecimiento de entradas escalonadas y puertas diferenciadas para evitar aglomeraciones o la reducción al mínimo de los desplazamientos de alumnos.

El encuentro ha sido calificado como "poco productivo" por el consejero de Educación, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, porque a su juicio no se ha planteado ninguna cuestión nueva. "No ha habido nada sustantivo nuevo, absolutamente nada. Todo lo que se ha contado por parte de la ministra, de la directora general, son los temas ya conocidos e incluidos en el documento del mes de mayo y del mes de junio (...) yo no he escuchado nada nuevo", ha asegurado Ossorio tras la reunión.

El consejero madrileño ha señalado que durante la sectorial ha expuesto que la Comunidad pondrá en marcha un refuerzo de más de 3.000 docentes para el curso que viene y también ha reclamado cambios en el sistema de semáforo para dictar restricciones.

Madrid sostiene que el sistema para evaluar la situación de riesgo sanitario está "totalmente desfasado" porque no contempla los porcentajes de vacunación. El responsable autonómico ha asegurado que en la región se tendrá en cuenta este parámetro de cobertura a la hora de fijar medidas futuras. En una línea muy similar se ha mostrado Cataluña, que ha apuntado que se plantean eliminar la cuarentena obligada para los alumnos de más de 12 años que ya estén vacunados.

Enrique Ossorio ha defendido la necesidad de un incremento de recursos por parte del Gobierno central, diferenciados de los fondos europeos, para planificar el próximo curso escolar. "En el año 2020 el Gobierno nos dio unos recursos que fueron sinceramente muy bienvenidos y que fueron utilizados por todas las comunidades autónomas para iniciar el curso 2020/2021 de la manera mejor posible y salió muy bien el curso", ha señalado, para añadir que "estos gastos se siguen produciendo".

"En la pasada sesión me dijeron que para ello estaban los fondos europeos, pero los fondos europeos no están para la limpieza en los centros ni para las mascarillas o geles, sino para otras cuestiones", ha opinado.