MÉS critica que el Estado "intenta justificar la discriminación hacia las Islas" en sus alegaciones ante el TC

Así se ha expresado la que también es secretaria primera de la Mesa del Parlament en declaraciones a los medios tras la Junta de Portavoces. MÉS, uno de los partidos que forman parte del Govern, fue uno de los impulsores del recurso, en contra de la postura de sus socios de PSIB y Unidas Podemos.

Desde la formación ecosoberanista han denunciado el "tono de prepotencia" y de "desprecio" que a su juicio se desprende del escrito de los abogados del Estado. Para Campomar, la respuesta del Gobierno desprecia "las necesidades y reivindicaciones de las Islas" y "parece que realmente no se cree" que Baleares tenga una necesidad especial por su condición insular.

Además, Campomar ha censurado que el Estado argumente que no está obligado a incluir en los PGE el factor de insularidad. "Las leyes son obligatorias para todos", ha protestado, subrayando que "lo que no puede ser es que el REB no sirva de nada y continúe siendo un papel mojado".

MÉS per Mallorca también ha considerado que el escrito del Estado está "lleno de tecnicismos y legalismos sin contenido sólido", y ha criticado que cuestione la discriminación alegada por el Parlament.

Igualmente, Campomar ha incidido en que la comisión mixta Estado-Baleares que debe decidir sobre el mecanismo para la dotación del fondo "ya se tendría que haber reunido" pero "ni está, ni se la espera".

Por otra parte, ha comparado la situación de Baleares con la de Canarias, que "lleva ya 20 años reivindicando judicialmente sus derechos" mientras que las Islas han emprendido ahora su primera batalla en los tribunales "porque la otra vía no ha conducido a nada".