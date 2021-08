Casado afea al Gobierno que "presuma de recuperación" al tiempo que admite que no habrá crecimiento "hasta 2023"

El presidente del Partido Popular (PP), Pablo Casado, ha reprochado este miércoles que el Gobierno central "presuma de recuperación económica" al mismo tiempo que admite que no se volverá a los niveles de crecimiento y empleo "hasta el año 2023". Además, se ha preguntado pregunta cómo el país con mayor solidaridad europea y en un entorno de una pandemia global, España sea el país que más tarde en salir de la crisis. "La respuesta es Pedro Sánchez", ha apuntado.

Así se ha manifestado durante la inauguración de un acto sobre los fondos europeos junto al presidente del PP europeo, Manfred Weber, donde además Casado ha afirmado que las actuaciones por parte del Gobierno han hecho que España se sitúe en el país de la eurozona "que más ha caído en economía, que peor déficit publico tiene y que peor recuperación se espera".

"Una de las cosas que nos ha traído agosto es tener que ver como el Gobierno presume de que la recuperación va a llegar en 2023. Asumen que es el país que más ha caído en economía y pretenden que les demos la enhorabuena por este desastre", ha sostenido.

Del mismo modo, ha manifestado que ha habido una "mala política económica" previa a la pandemia con un "excesivo endeudamiento, una subida del déficit publico y un despilfarro con intereses electoralistas". Teniendo en cuenta el dinero que ha recibido y que va a recibir España de Europa, ha dicho que la tardanza en la recuperación de los niveles anteriores de Producto Interior Bruto y de déficit se debe a que hay "un mal Gobierno que está usando las ayudas europeas para su agenda electoral y para hacer lo que sus socios le piden".

"Europa le ha dado un bote salvavidas a España y Sánchez lo ha agujerado para dar de beber a sus socios de Podemos, los nacionalistas y Bildu. Es algo que no se puede tolerar", ha manifestado.

“¿Cómo es posible que España esté en esta situación con toda esta ayuda europea? Hay un mal Gobierno”.



"Unilateralidad absoluta"

Asimismo, asegura que lo que ha propuesto el Gobierno "es el plan nini": "No ha habido ni conversaciones, ni cogobernanza con ninguna autonomía ni con la oposición. La unilateralidad ha sido absoluta", ha añadido.

Casado ha comentado que el plan no se ha hecho con socios europeístas, sino "con Podemos, un partido comunista, populista y socio de las dictaduras latinoamericanas, con los partidos independentistas y con un partido como Bildu, que sigue justificando el asesinato político que se perpetró por parte de ETA".

Casado considera que el plan de Sánchez para los fondos europeos no contiene "ninguna reforma" y que simplemente presenta "seis grandes contrarreformas", que, además, van "en contra de lo que pide la Comisión Europea" a España y del "sentido común".

Por último, ha dicho que el Ejecutivo no ha cumplido los requisitos sobre el Estado de derecho que exige la UE, en particular en lo referente a la transparencia informativa, el control parlamentario o la Justicia. Sobre esto último, ha vuelto a pedir que se cambie la ley para que doce de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sean elegidos por los jueces y no por los políticos.

Por otro lado, el presidente del PP ha señalado que "está muy contento por la solidaridad europea", ya que, considera que han hecho un gran esfuerzo después de la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus. "Nuestro país ha sufrido una afectación sanitaria y económica", ha afirmado.