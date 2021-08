Rocío Jurado ya habló de sus escritos personales en 2003: "Si me pasa algo, ahí está absolutamente todo"

Justo cuando se estrena el segundo tráiler de la segunda parte de la serie documental de Rocío Carrasco, el periódico ABC ha publicado una entrevista que concedió la cantante en el año 2003 que confirmaría lo que su hija lleva comentando durante meses. Carrasco asegura que tiene en su poder un diario que su madre estuvo escribiendo durante años y en el hizo revelaciones que podrían poner en una situación comprometida a la familia Mohedano.

Según explicó la hija de 'la más grande', si los escritos de su madre saliesen a la luz, uno de los peor parados sería su viudo, José Ortega Cano. Varios miembros de la familia Mohedano, incluido el diestro, se han empeñado en estos últimos meses en negar la existencia del supuesto diario. Su hermano, Amador Mohedano, y su cuñada, Rosa Benito, han asegurado que a pesar de que ellos pasaban muchas horas al día con ella nunca vieron a la artista escribiendo un diario personal.

La publicación de ABC desmontaría la versión de Amador y Ortega Cano, ya que Rocío Jurado confesó que su familia tendría conocimiento de estos escritos personales y que incluso habían podido leer algunas de sus reflexiones. Según la andaluza, son "reflexiones, letras flamencas, poemas, algún soneto muy cogidito con pinzas. Son escritos cortos con los que puedes decir mucho, y la verdad es que me salen cosas muy bonitas". "Las ha leído gente muy mía: mi hermano, mi hermana, alguna amiga, José", añadió.

La de Chiclana dejó también un mensaje para que los suyos lo recogieran cuando ella falleciese: "Si alguna vez me pasa algo, quiero que sepáis que ahí está absolutamente todo". Esto confirmaría que estas anotaciones no solo eran de índole artística, sino que también podría recoger sus pensamientos más íntimos. Los escritos de Jurado sacarán a la luz cuál era su verdadera relación con su familia y podrían comprometer a alguno de ellos.

Según la colaboradora de El programa del verano Paloma García Pelayo, uno de los perjudicados si estas reflexiones saliesen a la luz sería su entonces marido: "En esas páginas uno de los protagonistas es José Ortega Cano. Hasta donde yo sé, no para bien", ha asegurado. No obstante, el diestro ya se ha pronunciado sobre el supuesto diario de su difunta esposa y ha asegurado que no tiene nada que temer.