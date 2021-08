Aragonès dice que "no tenía sentido" mantener el toque de queda tras la decisión del TSJC

Lo ha dicho en declaraciones a los medios en Vilabreix (Girona), tras visitar junto al conseller de Educación, Josep González-Cambray, las obras de dos institutos de la provincia de Girona, después de que el martes el Govern decidiera no volver a solicitar el toque de queda, por lo que esta medida decaerá en toda Catalunya a partir del viernes.

Aragonès ha lamentado que el TSJC no autorizara este toque de queda: "Ha sido claro con su resolución y nosotros también queremos ser claros con la ciudadanía. No tenía sentido mantener la medida en muy pocos municipios porque perdía el sentido desde el punto de vista sanitario. O se hace una medida de impacto o mantenerlo con muy pocos municipios no tenía ningún tipo de sentido".

"No se trata de ir haciendo un pulso con el TSJC", y ha defendido que, ante la decisión del tribunal, la ciudadanía necesita claridad y ha insistido en que se mantienen el resto de medidas, como las restricciones horaria y de aforo, y la prohibición de reuniones sociales de más de 10 personas.

Además, ha señalado que los Mossos d'Esquadra seguirán colaborando con las policías locales en materia de seguridad ciudadana ante acciones de incivismo, encuentros nocturnos y botellones.

Asimismo, Aragonès ha avisado de que el Govern seguirá atento a la evolución de los datos de la pandemia y, si empeoran, volverán a poner el toque de queda sobre la mesa.

MESA DE DIÁLOGO

Preguntado por qué día se reunirá la mesa de diálogo, ha reiterado que en el encuentro que mantuvo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acordaron convocarla la semana del 13 de septiembre pero el día exacto lo acabarán de cerrar "en los próximos días" cuadrando las agendas de los dos gobiernos.

El jefe del Ejecutivo catalán ha explicado que los socios del Govern -ERC y Junts- ya están trabajando en este asunto porque serán los que "representarán al país en esta mesa de negociación".