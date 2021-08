El TSJN autoriza una semana más la prórroga del toque de queda selectivo en Navarra

En el auto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN vuelve a sostener que la restricción de la movilidad nocturna en los términos acordados es una medida "idónea", "necesaria" y "proporcionada" para reducir la cadena de contagios, según ha informado el TSJN.

No obstante, la Sala advierte de que, a la vista de la evolución y mejora de los datos no solo epidemiológicos, sino también de vacunación, va a ser preciso "una alegación y justificación pormenorizada y específica ad hoc más intensa por parte de la Administración de las medidas limitativas de derechos fundamentales propuestas y que alcance no solo a los datos puramente empíricos epidemiológicos, sanitarios y estadísticos sino, sobre todo y también, jurídicos, estableciendo razonables y específicas argumentaciones sobre las distintas alternativas menos lesivas a los derechos fundamentales para cada medida concreta y en relación concreta al grupo poblacional afectante".

En este sentido, el Tribunal concluye que, si bien en este momento, a la vista de lo razonado, procede prorrogar la medida, "conforme el tiempo vaya pasando y mejorando los parámetros objeto de ponderación se debe reforzar la justificación sanitaria y jurídica que permitan a esta Sala apreciar justificada la restricción de derechos fundamentales en relación a la concreta medida solicitada".