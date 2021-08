Revilla ve "lógica" la relajación de medidas y pide a Sanidad más aforo para el Racing

En declaraciones a Europa Press, Revilla ha considerado que esta limitación para los Campos de Sport va "en contra del sentido común" y, aunque ha insistido en que "no es el competente" en materia sanitaria, cree que "habría que revisar esta norma".

"No me parece que tenga más riesgo un espacio abierto, como es el campo del Racing, donde caben 22.000 personas, y donde solo pueden entrar 2.500 que, por ejemplo, en el Palacio de Festivales, que es un lugar cerrado y puede entrar un tercio del aforo", ha dicho Revilla, que "no está de acuerdo" con esta norma y "espera" que Sanidad lo revise.

Y es que, según ha señalado, esta limitación en los Campos de Sport de El Sardinero impide que todos los socios, como él, vayan a verlo.

Según ha explicado Revilla, la norma que tiene implantada Sanidad para los aforos en los espacios abiertos y cerrados viene determinada por los niveles de riesgo.

De este modo, en nivel 1 se permitiría el 75%, con un límite de 10.000 personas; en el 2 sería también del 75%, pero con un máximo de 5.000; en el 3, que es en el que está el municipio de Santander, es el 50% pero limitado a 2.500 personas, y en el 4, un tercio y un máximo 1.500.

"Lo que estrictamente dice la resolución de Sanidad pues haría que en el Racing solo puedan entrar 2.500 personas al estar Santander en nivel 3", ha vuelto a lamentar Revilla.

Más allá de esta cuestión, Revilla ha considerado una "medida lógica" que Sanidad haya decidido relajar algunas restricciones.

Revilla ha señalado que él lleva "ya hace tiempo" defendiendo que se va camino "de una cierta normalidad" y que las medidas restrictivas "ya no caben, entre otras cosas porque hay unos tribunales de justicia que son muy escrupulosos con el tema de las limitaciones de los derechos fundamentales de los ciudadanos".

Por ello, para el presidente cántabro la lucha contra el Covid debe centrarse en "vacunar en masa" y en que cada persona, de forma individual, se conciencia de que debe mantener una serie de medidas preventivas para protegerse.

Revilla ha vuelto a mostrarse en contra de medidas que suponga "cerrar la economía" y, en este sentido, se ha felicitado de que en Cantabria se haya conseguido "salvar el verano", con un mes de julio "bueno" y un agosto que, según sus datos, va a ser -ha dicho- "espectacular".