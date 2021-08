Mor Vicente Enguídanos, l'últim Velluter de València

L'artesà Vicente Enguídanos, conegut com l'"últim velluter", va morir aquest dimarts a València a l'edat de 90 anys, segons han confirmat fonts del Museu de Seda de València.

Enguídanos, nascut a València en 1931, va començar als 12 anys a familiaritzar-se amb els telers gràcies a l'empresa que va fundar en 1925 el seu pare. Els seus avis també van ser treballadors de la seda.

Va treballar amb gran mestratge el vellut de manera artesanal com va demostrar en una sèries de visites guiades per a ensenyar aquest art en 2017 en el Museu de la Seda de València amb motiu de la celebració del primer aniversari d'aquest centre. En aquell moment es va posar en marxa una "joia museística de gran valor": un teler de 'vellut' restaurat per a l'elaboració del vellut amb la mateixa tècnica que en el segle XV.

Nombroses institucions i personalitats valencianes han mostrat les seues condolences. Així, el Museu de la Seda en el seu compte oficial de Twitter s'ha acomiadat de l'artesà amb un emotiu missatge: "Hui ens ha deixat l''últim velluter', Vicente Enguídanos. Tenim el cor encongit per aquesta notícia. El nostre més sincer condol a la seua família. Descanse en pau".

Des de la Junta Central Fallera també s'han sumat a les mostres de condolença: "Un home amb una afecte incalculable pel vellut i la potent indústria sedera valenciana i que gracies a les Falles UNESCO podem continuar el seu llegat".

A més, Enguídanos havia sigut distingit el passat 23 de juny per part de l'Ajuntament de València com a Fill Predilecte, com ha recordat el vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, en un tuit: "Perdem a Vicente Enguídanos, l'últim velluter de València, un dels oficis més importants de la història del Cap i Casal. Enguany va ser proposat com a fill predilecte de la ciutat".

Des del PSPV de València es recorda que va ser "un llegendari teixidor de seda, incansable, fill predilecte de València. Gràcies per fer tant per aquesta ciutat i la seua tradició. Una abraçada enorme a la seua família i amics".

Així mateix, la portaveu del grup municipal del PP, Maria José Catalá, també ha tingut un record: "El nostre últim velluter, un mestre de la seda. Del seu teler eixien joies que mesclaven art, bellesa i esforç. DEP".