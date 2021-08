La 66 Seminci indagará en las nuevas propuestas narrativas de este siglo en el ciclo 'Disidencias'

Las propuestas "disidentes" de estos cineastas se conciben ajenas a los modelos convencionales de narrativa cinematográfica y de producción, logrando el reconocimiento de crítica y público.

Según ha informado el festival a través de un comunicado remitido a Europa Press, el ciclo está integrado por 16 creadores de 13 países y cuatro continentes diferentes, diez hombres y seis mujeres.

Así, forman esta lista Maren Ade (Alemania), Wang Bing y Chloé Zhao (China), Sergei Loznitsa (Bielorrusia), Lucrecia Martel y Lisandro Alonso (Argentina), Raya Martin (Filipinas), Lemohang Jeremiah Mosese (Lesoto), László Nemes (Hungría), Cristi Puiu (Rumania), Kelly Reichardt (Estados Unidos), Hong Sangsoo (Corea del Sur), Céline Sciamma (Francia) y Apichatpong Weerasethakul (Tailandia), además de los españoles Isaki Lacuesta y Mercedes Álvarez.

'Disidencias: Nuevos cineastas, nuevas miradas' reúne los primeros trabajos de estos cineastas surgidos en el siglo XXI cuyo nexo es una obra "que se sale de la norma, que busca nuevos caminos frente a los ya conocidos por el cine anterior o por la producción mayoritaria". Son creadores portadores de miradas "frescas" capaces de sorprender, de proponer acercamientos originales y heterodoxos, y de "rodar y filmar con el corazón y el instinto más que con la razón".

ÓPERAS PRIMAS

Los títulos seleccionados son óperas primas como 'El hijo de Saúl' (2015), de Laszlo Nemes, que logró el Oscar a la Mejor película extranjera, el Premio del Jurado y Fipresci en Cannes o el Bafta a Mejor Película de habla no inglesa, y 'Songs My Brothers Taught Me' (2015), de la directora Chloé Zhao, que más tarde conseguiría con su segundo largo, 'The Rider', la Espiga de Plata y el Premio 'Pilar Miró' al Mejor Nuevo Director en Seminci y más de 140 premios con 'Nomadland', entre ellos dos Oscar a Mejor Película y Dirección, dos premios Bafta, el Globo de Oro a Mejor Director, Premio del Público en Toronto o el León de Oro en Venecia.

También son primeros trabajos los documentales de autores españoles 'Cravan vs Cravan' (2002), de Isaki Lacuesta, al que seguirían títulos como 'Los pasos dobles' o 'Entre dos aguas', y 'El cielo gira' (2004), de Mercedes Álvarez, presentado en la sección Tiempo de Historia de Seminci, premiado en Rotterdam y Buenos Aires con el Fipresci y Premio del Público, entre otros galardones.

Asimismo, se han seleccionado segundos largometrajes como 'La muerte del señor Lazarescu' (2005), de Cristi Puiu, premio de la sección 'Un certain regard en Cannes', festival que también programó en la sección oficial su largometraje 'Sieranevada'; 'Entre nosotros' (2010), de Maren Ade, Oso de Plata en Berlín y Premio a la Mejor Directora y Fipresci en Buenos Aires, que con su tercera y última película, 'Toni Erdman', logró el premio Fipresci en Cannes, Mejor Director en el Festival de Toronto y Premio Especial del Jurado en Sundance, entre otros galardones, y 'This is Not a Burial, It's a Resurrection' (2019), de Jeremiah Mosese, premiado en Sundance.

El ciclo ofrecerá, además, 'La mujer es el futuro del hombre' (2004), de Hong Sangsoo, presentado en la sección oficial de Cannes; 'Syndromes and a Centur' (2006), de Apichatpong Weerasethakul, programado en Venecia; 'La mujer sin cabeza' (2008), de Lucrecia Martel, seleccionado en el Festival de Cannes; 'Independencia' (2009), de Raya Martin; 'Meek's Cutoff' (2010), de Kelly Reichardt; Jauja (2014), de Lisandro Alonso; 'Retrato de una mujer en llamas' (2019), de Céline Sciamma, por el que logró el premio al Mejor Guion en Cannes.

'Disidencias' se completará con los documentales 'Mrs. Fang' (2018), de Wang Bing, Mejor Película en el Festival de Locarno, y 'State Funeral' (2019), de Sergei Loznitsa.