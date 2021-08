PP, Vox i Cs demanen que s'investigue la col·locació de la pancarta de Stalin penjada a l'Ajuntament de València

PP, Vox i Ciutadans han demanat explicacions a l'equip de govern de l'Ajuntament de València per la pancarta de Stalin que es va penjar des del balcó de l'edifici municipal aquest passat dilluns. Des de l'Executiu municipal que encapçala Joan Ribó, de Compromís, s'han desmarcat d'eixe episodi.

L'acció va tindre lloc aquest dilluns per part del Partit Marxista-Leninista RC com a "repulsa" a la celebració del Dia Europeu de Commemoració de les Víctimes de l'Estalinisme i el Nazisme, amb el que consideren que des de la UE es tracta "d'equiparar el feixisme amb el comunisme, sota la idea del totalitarisme".

Segons informa el PML RC, aquest partit va penjar en diverses ciutats cartells i pancartes en defensa del comunisme i, particularment, de Stalin, entre elles a València. Aquesta acció va durar un breu espai de temps ja que els qui van desplegar la pancarta la van recollir a continuació, segons un vídeo difós.

El PPCV ha reclamat en un comunicat que s'investigue com es va penjar la pancarta, al·legant que hi ha vigilància en l'edifici, i ha demanat explicacions a l'equip de govern, als qui han preguntat si va haver-hi "complicitat amb un moviment pròxim a la ideologia de l'alcalde de València", que és de Compromís.

"No entenem com és possible desplegar una pancarta d'aquestes dimensions en ple Balcó de l'Ajuntament. Just es va fer el dia que es commemora del Dia Europeu de les Víctimes de l'Estalinisme i Nazisme. No és la primera vegada que ocorre una cosa així, ja que fa uns anys es va penjar una pancarta similar a les Torres de Serrano, i mai per part del Govern de Ribó i PSOE es va investigar qui van ser els autors", ha indicat el grup popular valencià.

Per part seua, el portaveu de Vox a l'Ajuntament de València, Pepe Gosálbez, ha demanat que s'assumisquen "responsabilitats" de "manera immediata" per la col·locació de la pancarta i ha retret al primer edil que "ni sap cuidar, ni sap protegir absolutament de cap manera al poble valencià, als valencians". "El millor que podria fer anar-se’n a la seua casa i deixar pas a un altre govern", ha apuntat, i ha assenyalat que és "la segona vegada" que ocorre una cosa similar, després del succeït a les Torres de Serrano.

"A Ribó li l'han tornat a clavar els comunistes o els seus amics comunistes"

Gosálbez ha continuat determinant que "a Ribó li l'han tornat a clavar els comunistes o els seus amics comunistes", i ha afirmat no entendre "com és possible que una pancarta d'eixes dimensions s'haja penjat sense que ningú s'haja adonat, sense que l'alcalde de València haja fet res i sense que el govern de València haja condemnat els fets gravíssims".

Des de Cs, el seu portaveu valencià, Fernando Giner, s'ha fet ressò en Twitter d'aquesta acció: "Membres del Partit Leninista pengen una bandera al balcó de l'Ajuntament de València en defensa de Stalin en el dia que es commemora a totes les víctimes del comunisme i el nazisme. Ribó (Compromís), com a alcalde de València, ha de condemnar aquest acte JA. Ací qui calla, atorga", ha assenyalat.

No obstant això, des de l'equip de govern municipal valencià s'ha explicat que aquesta acció es va comunicar a la Policia Local perquè ho investigue i s'han desmarcat del succeït afegint que "es va fer aprofitant una visita al Balcó de l'Ajuntament", que està obert al públic. "Això no té res a veure amb l'Ajuntament, ni va ser autoritzat ni comunicat ni el consistori sabia res", han insistit fonts municipals.

Aquestes fonts recalquen que la gestió que duu a terme l'equip de govern "ha de ser brillant quan es critica per aquestes coses i per fets que no tenen res a veure amb l'Ajuntament".