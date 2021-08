La Comunitat Valenciana ix del risc extrem en baixar la incidència acumulada a 244,65 casos

La Comunitat Valenciana ha eixit de la zona de risc extrem de contagis per coronavirus un mes i mig després en baixar la taxa d'incidència a 14 dies per davall dels 250 casos per 100.000 habitants. En concret, aquest dimarts se situa en 244,65 casos, segons l'actualització de dades del Ministeri de sanitat.

La Comunitat va entrar en risc extrem en aquesta cinquena ona el passat 8 de juliol fins a aquest dimarts i és, a més, la tercera comunitat amb menor incidència després d'Astúries i Canàries i per davall de la mitjana, situada en 305,61 casos.

Per edats, el grup d'entre 12 i 19 anys presenta de nou la més elevada, amb 607,97 casos, seguit del de 20 i 29 anys, que se situa en 530,68 casos.

La IA entre els menors d'11 anys és de 264,55 i la dels de trenta és de 218,11. La de 40-49 se situa en 165,46, la de 50-59 en 157,91, la de 60-69 en 120,88, la de 70-79 en 104,37 i la dels majors de 80 anys en 135,97.

Així mateix, la pressió hospitalària també ha baixat, ja que aquest dimarts hi ha 510 persones ingressades, 36 més que ahir, el que suposa un 4,68% del total de llits ocupats, i 97 llits UCI ocupats, 8 menys, el 12,60% de les totals.

En les últimes 24 hores, un total de 72 persones han ingressat als hospitals de la Comunitat i han rebut l'alta altres 97, d'acord amb les dades del departament que dirigeix Carolina Darias.

No obstant això, la taxa de positivitat en la Comunitat Valenciana ha pujat al 13,82 enfront del 13,58 d'aquest divendres, encara per damunt de la mitjana de les comunitats autònomes, de 10,68%.