El caso de 'Chenoa' la "encantadora" vendedora de la ONCE de Albacete: un detenido, la recaudación, maquinaria para rescatar el cadáver...

A María Isabel de la Rosa Cozar, la vendedora de la ONCE de 44 años desaparecida el pasado jueves 19 de agosto en Albacete, la conocían como 'Chenoa'. La Asociación SOSDesaparecidos lanzó este sábado la voz de alarma y difundió un cartel con su imagen y datos. Esta plataforma la describió como "persona vulnerable" por presentar una cojera en la pierna derecha.

La Policía Nacional halló el cuerpo sin vida de María Isabel la pasada tarde-noche del martes en un domicilio de la calle Estrella del municipio castellano-manchego. Se ha detenido a un sospechoso, un hombre de 50 años propietario del domicilio en el que se encontró el cadáver.

Según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, no existían denuncias previas por parte de la fallecida contra el detenido ni tenía relación con él.

Para la localización del cadáver fue necesaria la intervención del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) de la Policía Nacional, que empleó una maquinaria de perforación, oxígeno y equipos de protección frente a gases nocivos, según informa El Digital de Albacete. Al parecer, el cuerpo se encontraba entre dos paredes como adelanta Radio Albacete.

Muchos vecinos se congregaron en la puerta de la vivienda donde se ha halló el cuerpo sin vida de la vendedora de la ONCE al grito de: ¡Asesino, asesino! También acudieron a la vivienda, de donde primero salió el detenido y después al cadáver de la mujer, numerosos policías y el subdelegado del Gobierno en Albacete, Miguel Juan Espinosa.

Maribel ingresó la recaudación el día de su desaparición

Entre las primeras hipótesis que se barajaban era el robo de la recaudación que la vendedora de la ONCE había hecho durante el día, pero según contó Carlos Javier Hernández, delegado territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha, a Espejo Público la recaudación se ingresó el pasado jueves a las 14:00: "A nosotros nos consta que el jueves a las 14:00 Maria Isabel efectuó la liquidación de las ventas. Nuestros vendedores lo hacen de forma diaria para no acumular grandes cantidades. Gracias a los métodos de pago electrónicos el efectivo que llevan encima es mucho menos, por lo tanto el riesgo es menor. No nos gusta hacer conjeturas e hipótesis. Nos extraña que alguien quisiera hacerle daño."

Pilar, una compañera de Maribel asegura que la vendedora era muy querida en Albacete: "Nos quedamos con un vacío y una sensación de impotencia que ya te puedes imaginar. Maribel era una muchacha simpática, alegre, siempre con una sonrisa y saludando, un encanto".

La Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha ha señalado que continúa abierta la investigación para esclarecer estos hechos que están bajo secreto de sumario. El cadáver será sometido en las próximas horas a las pertinentes pruebas forenses para determinar la causa de la muerte de María Isabel.