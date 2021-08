Tu horóscopo diario: miércoles 25 de agosto de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 25 de agosto de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Sientes muchos deseos de poner en claro un asunto con tu pareja, quizá porque tu opines una cosa y ella opina otra muy diferente en un tema de convivencia o de adquirir más responsabilidades. Plantea la cuestión en el momento adecuado, con calma y tiempo para hablar.

Tauro

Una llamada te puede poner sobre aviso de un tema laboral que puede ser interesante. No debes dejar que la pista se pierda, así que ponte en acción y no dejes que la pereza o el miedo te venza en este momento, lo que necesitas es actuar pronto.

Géminis

Huirás de espacios demasiado ruidosos o donde haya bullicio porque te apetece más la tranquilidad que te permita estar más en tus cosas, en tus aficiones o en algo que realmente te interese. Por la noche quizá te apetecerá charlar con un amigo.

Cáncer

Encarar los errores es la mejor manera de solucionarlos. No es día para esconder la cabeza debajo del ala, sino de analizar lo que se puede solucionar, que es mucho más de lo que parece. Si lo contemplas con un poco de lejanía, verás que no es tan grave.

Leo

Normalmente no le tienes miedo a las críticas y las aceptas con deportividad y sigues tu camino sin inmutarte. Eso es lo que harás hoy, ya que es muy cierto que los que te juzgan no saben realmente cuáles son tus razones para hacer determinadas cosas.

Virgo

Te vas a sentir muy unido a un amigo o una amiga y le mostrarás muchas cosas que hay en tu interior y que casi nunca muestras públicamente. Quizá le produzcan cierta sorpresa, pero no será algo negativo, sino todo lo contrario.

Libra

Estar muy cerca de una persona que te interesa, que te aporta mucha luz, será hoy bastante más fácil de lo que crees. Hay un espacio común en donde te encontrarás con ella y será un momento muy especial. Déjate llevar por ese instante maravilloso.

Escorpio

Tu imagen te preocupa mucho y procuras cuidarla, y hoy verás que ha mejorado en muchos sentidos. Será poderosa, atrayente e incluso sabrás darle un punto de misterio que te va a hacer atraer a quien te interesa. Hay posibilidades de una aventura.

Sagitario

No tiene sentido que vivas como un fracaso personal tener que renunciar a algunos lujos que podías darte en el pasado y que ahora debes reducir porque algunas circunstancias han cambiado. No es culpa tuya, así que deja de lamentarte en este sentido.

Capricornio

La jornada transcurrirá en calma y no habrá grandes cambios en lo fundamental, aunque debes estar observando cómo se comporta una persona con la que has tenido algún problema o cierta tensión. Eso te dará mucha información.

Acuario

Asume cuanto antes que tienes que hacer algo que no te gusta, pero que estarás obligado u obligada a ello por razones laborales. Es mejor que no entres en una guerra que en este momento no puedes ganar. Date un tiempo y observa lo que sucede.

Piscis

Dale tiempo al tiempo para averiguar algo sobre un tema de dinero que por sí solo se va a solucionar. Si presionas para firmar un contrato o para obtener una venta de algo, puedes hacer que tu imagen no quede muy bien e incluso salir perdiendo.