PP en el Ayuntamiento critica la falta de planificación en las áreas de Comercio y Deportes

La concejala Esther Ortega ha señalado en rueda de prensa que "el programa electoral del PSOE quería vender grandes ilusiones y expectativas con innumerables proyectos para los vecinos de Jaén" y finalmente "ha derivado en grandes desilusiones, peores decepciones y un sinfín de promesas incumplidas para todos los jiennenses".

Esther Ortega ha hecho hincapié en "el caos" que preside la Concejalía de Promoción Económica y Mercados ya que "no se ha realizado ninguna acción encaminada a minorar la peor crisis económica y laboral sufrida por nuestra sociedad en las últimas décadas".

Simplemente, según Ortega, "se han incumplido promesas" y "no se han devuelto tasas a comerciales de mercados y hosteleros, no se han facilitado herramientas para el negocio online o la digitalización, no se han hecho campañas de apoyo y promoción del comercio local, y lo más increíble, no se han puesto en funcionamiento ninguna de las medidas del acuerdo social y económico suscrito en sesión plenaria por todos los grupos municipales a excepción de Vox".

La edil popular ha analizado también la gestión en la Concejalía de Deportes, donde ha señalado que su responsable Carlos Alberca "trabaja al estilo bombero, como apagafuegos, pero sin hoja de ruta ni un plan específico en el área que dirige".

"El deporte municipal vive tristemente el inacabable listado de promesas incumplidas por parte del equipo de Gobierno del PSOE", ha dicho Ortega y ha añadido que todavía se está a la espera de "la tan reclamada pista de atletismo de ocho calles, homologada para competiciones internacionales" o de la instalación de césped artificial en el campo de fútbol de Puente Tablas, o el Xtreme Park proyectado en "el fallido parque acuático".

Esther Ortega también ha resaltado "la calamitosa" situación en la que se encuentran tanto el estadio de la Victoria como el Real Jaén, "No entendemos que el señor Millán le haya dado la espalda al Real Jaén, un club que cumple 100 años, que es santo y seña del deporte jiennense, y que lo único que recibe por parte de este equipo de Gobierno del PSOE son zancadillas y trabas a cualquier posibilidad de salir adelante".

CONDENA

Por otro lado, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Manuel Bonilla, ha aprovechado la rueda de prensa para mostrar su "enérgica repulsa" a la agresión homófoba que sufrió un vecino el pasado 17 de julio, y por la que han sido detenidos seis jóvenes.

"Condenamos esta agresión, este atentado contra la libertad y la identidad sexual que ha sufrido un vecino de nuestra capital; no es tolerable ningún tipo de actitud que coarte la libertad y la integridad moral de cualquier persona, sea cuál sea su orientación sexual", ha dicho Bonilla.