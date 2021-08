Soler destaca un "avanç brutal" en les converses amb el Govern per a la reforma del finançament

El conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha assegurat aquest dimarts que les converses amb el Govern per a la reforma del sistema de finançament "van per bon camí" i ha valorat que la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, coincidisca amb el criteri de la Comunitat Valenciana que el nou model ha de fonamentar-se en una distribució territorial sobre la base de la "població ajustada".

Per a Soler, això "no té precedents" i constitueix un "avanç brutal" perquè és "més just" i a més de beneficiar a la Comunitat Valenciana que està "pitjor" finançada, també "beneficia a tots perquè així es fa justícia".

El conseller, que ha realitzat aquestes declaracions durant la seua visita al Palau de Tremolar per a valorar la rehabilitació integral que es durà a terme, ha defensat que "el criteri de població ajustada és el millor de tots" i ha assegurat que en aquests moments s'està treballant sobre això en les converses bilaterals que l'Executiu ha obert amb les comunitats autònomes.

En un context en el qual les autonomies dediquen el 90% dels seus recursos a gestionar serveis públics fonamentals per a les persones com són la Sanitat, l'Educació o els Serveis Socials, ha explicat Soler, "parlar del concepte població ajustada té a veure amb l'envelliment relatiu de la població per al tema de sanitat o dels serveis socials i de la joventut relativa perquè té a veure amb l'educació".

Aquest tipus de qüestions tècniques són les que ara cal abordar i "en això estem, en converses bilaterals amb el ministeri per a parlar d'aquestes coses", ha incidit.

En tot cas, Soler ha recordat que al final és el Congrés dels Diputats el que decideix, per la qual cosa "no és només un tema governamental" encara que en la seua opinió, "el Govern està anant ara pel bon camí des del meu punt de vista en general no solament pensant en nosaltres" i "pensant en una distribució justa dels recursos per al conjunt de les CCAA".

El conseller confia que el nou sistema de finançament autonòmic acabe consolidant uns "recursos adequats" i "no haver de viure del deute", com li passa a la Comunitat Valenciana "quan volem acostar-nos a la mitjana de despesa per capita perquè mai en la vida hem gastat més en termes per capita que la mitjana, mai", ha asseverat.

Per contra, ha dit, la Comunitat està finançada "pitjor" que la mitjana. Així, "tot el deute que hi ha des que no hi ha corrupció, des que està el Botànic, es deu al fet que els ingressos per capita no s'adeqüen a la despesa per capita en termes mitjans" i per això "el deute continu creixent" i això "no és sa financerament i sobretot políticament i socialment és una injustícia terrible perquè nosaltres paguem els nostres impostos", ha lamentat.

En aquest escenari, l'arribada de Fons Europeus ve "com a anell al dit en un moment que necessitem revitalitzar l'economia" i amb el "caràcter finalista i temporal, conjuntural, que toca, acompanyaran als fons ordinaris", ha valorat.

Però és necessari "distingir" entre el que són fons ordinaris que tenen a veure amb el sistema de finançament autonòmic, que són els que configuraran l'estructura bàsica dels pressupostos, del que són els fons extraordinaris, que són fons extraordinaris temporals, i que no poden ser consolidables en els pressupostos de la Generalitat, ha puntualitzat.