Concentracions en suport al personal de la Plana i contra les pseudoteràpies: "Ciència sí, màgia no"

Professionals sanitaris, particulars i col·lectius s'han concentrat aquest dimarts a les portes d'hospitals i centres de salut de tota la Comunitat Valenciana en suport al personal de la Plana, a Vila-real (Castelló), on un pacient amb covid està rebent ozonoteràpia per autorització judicial per part de personal extern i a petició de la família, i per a protestar contra el perill que veuen en l'entrada d'aquests tractaments en la sanitat pública.

A les portes del centre, on s'han exhibit cartells amb el lema "Ciència sí, màgia no", representants de la Junta de Personal han llegit un manifest en el qual han advertit que, amb decisions judicials d'aquest tipus, es corre "el risc d'obrir el nostre centre a pseudoteràpies". Així, han alertat que es comença amb l'ozó "després passarem pel reiki i acabarem amb els bols tibetans".

Les concentracions, convocades per la Junta de Personal del centre, han sigut secundades al llarg de tota la Comunitat Valenciana i han comptat també amb el suport de la consellera de Sanitat, Ana Barceló, qui en un missatge en Twitter ha afirmat: "Tots estem amb l'Hospital La Plana i el magnífic treball dels seus professionals". De fet, la convocatòria es feia extensiva també a les xarxes socials amb les etiquetes #apoyolaplana i #nosinevidencia.

L'Advocacia de la Generalitat Valenciana ha demanat al jutge del Contenciós-Administratiu de Castelló cessar el tractament autoritzat en argumentar que no hi ha evidència científica que tinga benefici per a l'afectat i va adjuntar l'informe de l'Agència Espanyola del Medicament i de l'Institut de Salut Carles III sobre aquesta qüestió on es rebutja aquesta utilització en entendre que "no es compleix amb la definició d'ús compassiu".

Els convocants de la concentració davant La Plana han posat l'accent que es tracta d’"una teràpia que no està avalada ni autoritzada per l'Agència del Medicament d'Espanya" i que "a més està sent administrada per personal alié al sistema de salut", una situació que "suposa una ruptura dels principis, una distorsió de la realitat" i que en les últimes setmanes "ens han arrossegat més enllà de les barreres que consideràvem infranquejables".

Prioritat, els pacients

"Que no s'equivoque, ningú tenim una prioritat: els nostres pacients. Quan s'afirma el contrari no s'està en el costat correcte", han assenyalat representants sindicals en la lectura d'un manifest, aplaudit pels assistents a l'acte, entre els quals hi ha hagut col·lectius com els 'iaioflautes'.

Raúl Arambul, representant sindical de CCOO, i Ana Tabernero, delegada d'UGT en el Departament de Salut de la Plana, han atés els mitjans després de la lectura d'un manifest. "S'obri una porta complicada, és un perill que això puga anar avançant al llarg dels hospitals perquè cadascú trie a la carta el tractament que vulga portar. Per a això, hi ha altres llocs i cadascú és molt lliure d'anar on vulga, però als hospitals públics no han de tindre cabuda tractaments que no compten amb l'aval científic", ha asseverat Arambul.

En la mateixa línia, ha denunciat que "el personal de la Conselleria estaria expedientat, inhabilitat i separat del servei si haguera tractat d'aplicar aquest tractament amb pacients de la sanitat pública". "Se sol·licita que alcen la mesura cautelar i que eixe pacient siga tractat com es tracten tots els altres pacients: la ozonoteràpia no forma part de la cartera de serveis de la sanitat publica valenciana", ha subratllat.

Per part seua, Tabernero sosté que "s'ha vist amenaçada la sanitat pública". "Estem a favor que cadascun trie el tractament que vulga, però en el sistema de salut pública tot es fa sota evidència científica i això no es pot saltar", ha avisat, i ha expressat el seu malestar davant la decisió judicial: "No ho acceptarem i per això estem lluitant".

Al seu judici, aquesta situació "posa contra les cordes als professionals sanitaris perquè no sabem com interfereix amb els altres tractaments que rep aquest pacient".

La Direcció General d'Assistència Sanitària i de Recursos Humans de la Generalitat Valenciana també ha mantingut aquest mateix dimarts una reunió amb la gerència de l'Hospital La Plana i l'equip de l'UCI per a "traslladar el seu suport a la gran faena que desenvolupen i en defensa de la medicina basada en l'evidència", segons han informat a través del seu compte de Twitter.