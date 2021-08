Los Palacios se "reencuentra" con los No me pises que llevo chanclas con un documental y un concierto

En el marco del ciclo de cine documental de directores palaciegos incluido en la segunda edición del programa cultural "Este verano me quedo contigo", diseñado por el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), se exhibió en pantalla grande el documental "Por humor a la música", del que el palaciego Álvaro Begines es director, productor y guionista y donde hace recapitulación de los 25 años de historia del grupo musical "No me pises que llevo chanclas".