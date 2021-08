Victoria Federica vuelve a bailar con Omar Montes y revoluciona las redes

La hija de la Infanta Elena, Victoria Federica, ha vuelto a dejarse ver bailando en Tik Tok junto a uno de sus artistas preferidos, el cantante Omar Montes.

En un nuevo challenge, ambos mueven el cuerpo junto al novio de la sobrina de los reyes, Jorge Bárcenas, al ritmo de Beba qué quieres que haga, la canción que Montes ha lanzado junto a JC El Diamante. La ocasión anterior tuvo lugar en el Starlite de Marbella, festival al que Victoria Federica acudió como público.

De hecho, presenció el concierto de Montes. "Vino a verme al concierto y me vino a saludar, me presentó también a su novio y estuvimos hablando, les gustó mucho el concierto", dijo entonces el cantante. Entre risas, parece en en vídeo que este martes ha publicado Montes que los tres pasan un buen rato y disfrutan de la compañía mutua; eso sí: no han faltado los comentarios de broma en la publicación: "Lo surrealista que está siendo este 2021".

Otros, sin embargo, se han lanzado a las críticas: "Lomana, la Federica... Te falta un bailecito con Abascal". Y es que esta misma canción y el mismo baile ya lo protagonizaba hace unas horas Omar Montes junto a Lomana.

Parece que Montes sigue compartiendo este challenge con diferentes figuras públicas y habrá que estar a la espera de quién será su próximo invitado.