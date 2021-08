'Todo de ti', de Rauw Alejandro, el tema más escuchado del verano en Spotify

No hay duda que el verano de 2021 ha sido el de Rauw Alejandro. El artista puertorriqueño de reguetón ha visto como su carrera despegaba con Todo de ti, que ya es oficialmente la canción de la temporada según Spotify.

La plataforma de streaming ha revelado este martes cuáles han sido los temas más reproducidos en su aplicación desde el 29 de mayo y Todo de ti ocupa el primer puesto a nivel nacional, seguido de Bad Bunny con su canción Yonagui. El top 3 lo cierra Qué más pues?, la colaboración de J Balvin y María Becerra.

Alejandro vuelve aparecer en el quinto puesto de la lista junto con Marc Seguí y Pol Granch con el remix de Tiroteo. Entre los mayores éxitos del momento también están Loco, de Justin Quiles; Pareja del Año, de Sebastián Yatra y Myke Towers; Miénteme, de TINI y María Becerra y Pepas, de Farruko.

Todas las canciones están reflejadas en una playlist de la plataforma que muestra cómo los gustos actuales oscilan entre el talento nuevo español y latinoamericano con el estilo urbano como rey indiscutible.

A nivel mundial, las caras nuevas superan a las superestrellas de pop

En el panorama internacional, otra joven artista ha consolidado su puesto en la cima: Olivia Rodrigo. Su canción good 4 u ha sido la más reproducida en el mundo este verano. Todo un logro si se tiene en cuenta que su primer single, Drivers license, salió la primera semana de enero de 2021 y su primer álbum de estudio, Sour, en mayo.

El segundo puesto a nivel global lo ocupa otro grupo desconocido para el mundo hasta mayo: Måneskin. Los italianos ganadores de Eurovisión han sobrepasado a estrellas del pop como Dua Lipa o Ed Sheeran con su tema Beggin.

Todo de ti también entra en la lista internacional en el tercer puesto. El polémico rapero Lil Nas X ocupa el cuarto puesto con MONTERO (Call me by your name). Doja Cat, SZA, Bad Bunny, Justin Bieber, BTS, Dua Lipa completan la lista justo a Ed Sheeran, quien hace apenas un mes que estrenó su canción Bad Habits pero que se ha convertido en la octava canción más escuchada del verano.