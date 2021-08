Las historias que llegan desde Afganistán son, a cada cual, más desoladoras. Decenas de ciudadanos afganos intentan desesperadamente acceder al aeropuerto de Kabul donde esperan ser evacuados. Los talibanes han puesto como fecha límite el 31 de agosto para que el ejército de EE UU se retire del país y en ese momento se apagará la esperanza de miles de familias,

Este martes, el programa Espejo público ha sacado a la luz la historia de Karuan, traductor del ejército español en Afganistán y que ahora desde España lucha por sacar a su familia de Kabul. Los padres de Karuan deberían haber salido ya del país, pero justo cuando iban a subir a un avión los talibanes se lo han impedido.

Sliman ha explicado que su padre, en un primer momento, llevaba la cara tapada para no ser identificado por los talibán, ya que fue general de la Fuerza Armada afgana y trabajó codo con codo con el ejército español. Al parecer cuando los talibanes le reconocieron fueron a por él, pero logró escapar junto a su mujer saliendo del aeropuerto; ahora están escondidos en una tienda donde esperan la ayuda de los españoles.

Karuan ha pedido ayuda al programa de Antena 3 para que dé voz a su historia y ha reclamado en directo a las autoridades españolas que ayuden a su familia facilitándoles un coche de la embajada con el que puedan acceder directamente al aeropuerto sin que su padre sea de nuevo identificado por los talibán. "Están en peligro, necesito urgentemente que rescatéis a mi familia antes de que los maten", comenta desesperado el traductor afgano. Karuan ha explicado que sus padres no pueden salir de su escondite ya que la foto de su padre está en manos de los talibanes.

El joven ha explicado que tiene otros cinco hermanos que aún se encuentran en Afganistán y que también están en peligro por ser familia de un traductor que ha colaborado con el ejército español. "Hace tres días los talibanes entraron a mi casa, marcaron los dedos de mi hermano y las orejas con rotulador y le dijeron a mi familia 'si no aparece Karuan os vamos a cortar la cabeza a todos vosotros'. Les dieron menos de un mes", ha explicado el traductor afgano.

El padre de Karuan podría quedarse atrás

El magacín matutino ha pedido ayuda a Antonio Pampliega, periodista especializado en conflictos, ya que a través de sus contactos está consiguiendo ayudar a varias familias para que salgan de Afganistán. Sin embargo, el comunicador ha sido muy claro: "No se les puede ayudar, nadie va a salir a ayudar a sus padres. Tienen que entrar ellos". Pampliega ha explicado en directo que las autoridades españolas no pueden enviar un comando fuera del aeropuerto de Kabul, ya que la situación con los talibán es cada vez más complicada.

El periodista le ha propuesto a este joven otra salida: "Hay dos opciones, una, que tu padre se ponga un burka e intente ir con tu madre y tus cinco hermanos; y la segunda es más jodida, tenéis que hablar con tu padre y decirle que él se tiene que quedar en Kabul. Lo dejamos atrás, pero salvamos a seis vidas más". Las palabras del reportero han descolocado a la presentadora, Lorena García, que no ha podido contener las lágrimas.

"Los hemos abandonado"

"No puede volver a su casa, no tiene donde vivir", comentaba desesperado el joven. "Lo sé Karuan, pero la situación es la que es. Si intentan llegar a esa puerta yo puedo hacer todo lo posible para que te metan dentro, te lo prometo", ha respondido Pampliega. El traductor de español ha explicado que su familia no quiere arriesgarse a salir de su escondite y ser descubiertos por los talibanes. "Tenéis que intentarlo, no podéis bajar los brazos. Tú hablas de que os van a matar, pero es que si os quedáis os van a matar seguro, nos queda otra, tenéis que intentarlo", ha comentado el reportero mientras rompía a llorar.

El periodista @APampliega habla en directo con un traductor afgano que lucha por sacar a su familia escondida y perseguida por los talibanes en Kabul✈️



👉Así de dura fue su conversación, un total reflejo de la realidad que viven en Afganistán⬇️ https://t.co/jSwKMOFECF — Espejo Público (@EspejoPublico) August 24, 2021

Finalmente, el periodista se ha comprometido hablar con sus contactos en el Gobierno de España e intentar ayudar a Karuan. La presentadora se ha despedido de su invitándole animándole a que no tenga la sensación de que España los abandona. "La verdad, Lorena, es que los hemos abandonado, esa es a verdad", ha añadido Pampliega. El reportero ha denunciado que los traductores españoles llevan pidiendo que se les saque del país a ellos y a sus familias desde 2015 y que no se ha hecho nada.

"Que todas esas muertes recaigan sobre todas las personas que les cerraron la puerta y les colgaron el teléfono; ellos son los responsables de lo que va a ocurrir", ha sentenciado.