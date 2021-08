El Ayuntamiento revisa el plan de usos que afecta a la plaza de toros para que sea "un referente cultural"

La alcaldesa de Gijón, Ana González, anunció hace unos días que no iba a prorrogar más el contrato para que se celebrase más ahí la Feria Taurina de Begoña.

Pineda ha señalado que se están estudiando las posibilidades, teniendo en cuenta que es un espacio declarado bien de interés cultural (BIC), y que puede albergar no solo conciertos musicales, sino otro tipo de actividades.

En cualquier caso, ha querido aclarar que el Ayuntamiento de Gijón no ha prohibido la celebración de las corridas de toros. "La plaza es un equipamiento municipal y lo que no va a hacer el Ayuntamiento es organizar festejs taurinos", ha dicho, señalando que la Feria de Begoña ha registrado un descenso de espectadores en un contexto en el que la ciudadanía demanda otro tipo de actividades "que no tengan carácter sangriento, violento y de maltrato animal que tienen las corridas de toros".

"Gijón no ha prohibido los toros, simplemente ha decidido dar un uso cultural a un equipamiento municipal", ha precisado. Preguntada sobre si el consistorio autorizaría una corrida de toros si la solicita un empresario privado, Pineda se ha limitado a contestar que el Ayuntamiento "aplicará la legalidad de la forma más estricta posible".