Gobierno Vasco denuncia que los recibimientos a presos de ETA suponen una "revictimización gratuita de las víctimas"

En una rueda de prensa celebrada en Vitoria para analizar la situación del colectivo juvenil vasco durante la pandemia, Artolazabal ha sido preguntada sobre el pasacalles organizado el pasado lunes en Bilbao al recluso Agustín Almaraz tras abandonar la cárcel, ante el que ha protestado las víctimas de la banda.

La consejera de Justicia ha recordado que, cuando un preso es excarcelado, es porque ha cumplido su condena, pero ha señalado que "las manifestaciones de alegría de ese entorno no pueden derivar en un ensalzamiento de la cultura de la violencia o de la revictimización de las víctimas".

"Este principio vale para los 'ongi etorri' (recibimientos) y también para otra serie de iniciativas y manifestaciones relacionadas con los presos de ETA", ha insistido.

Beatriz Artolazabal ha afirmado que "la inmensa mayoría de la sociedad vasca pide a los presos de ETA un gesto de autocrítica política, democrática y, sobre todo, ética" que "signifique que lo que hicieron fue injusto".

Tras subrayar que no comparte que se produzcan "enaltecimientos" con estas "bienvenidas a las personas que han salido de la cárcel por cumplir con una condena impuesta por realizar un acto terrorista", ha insistido en que suponen una "revictimización gratuita de las víctimas".

"Creo que no es el camino para poder seguir avanzando en la convivencia que tanto necesita Euskadi, una convivencia que se va asentando poco a poco, pero que es necesario que se consolide", ha señalado.

Por ello, considera que "todos y todas tenemos todavía que reflexionar mucho sobre esa Memoria reciente que no podemos olvidar para que no se vuelva a producir". "Creo que eso no aporta nada a esa convivencia", ha insistido.

Artolazabal espera que "no se generalicen estos actos ensalzamiento de la cultura de la violencia" porque "no aporta nada a la consolidación de la convivencia" y ha señalado que esta convivencia "todavía es frágil y que nos ha costado a muchos y a muchas alcanzar".

"Creo que tenemos un trabajo muy importante por delante y que creo que todos y todas tenemos mucho que aportar, pero que acciones como esta no aportan nada de cara a poder seguir trabajando, en algo en el que todos creemos y tenemos la esperanza de que pueda ser algo mejor para las nuevas generaciones", ha concluido.