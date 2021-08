Camila Cabello cambia de 'look' y se pasa a la melena XXL extra lisa

Con septiembre a la vuelta de la esquina, podemos apreciar cuáles han sido los cortes estrella del verano, destacando los bobs y las medias melenas por encima de todos. Si bien Kourtney Kardashian estrenaba hace algo más de una semana un renovado y refrescante corte midi, Camila Cabello se pasa al lado contrario y apuesta por una melena maxi.

La compositora e intérprete de Don't Go Yet mostró hace apenas unas horas en su cuenta de Instagram un vídeo de TikTok en el que podemos ver cómo, mientras la están maquillando, otro de los estilistas pone a punto su nuevo look.

Aunque puede que se trate para un evento en concreto y Cabello vuelva a su estilo habitual, la combinación de una melena extra larga gracias a las extensiones y un liso perfecto la han hecho blanco de multitud de halagos

Aunque las melenas midi están muy presentes, los looks con largos extremos ganaron gran popularidad este año y se resienten todavía a abandonarnos. Gracias al cierre de las peluquerías durante el confinamiento, muchas mujeres dejaron crecer su pelo de forma sana, ya que tampoco abusaron de las planchas, tenacillas y secadores durante ese tiempo, por lo que ahora se resisten a dejar su melena extra larga atrás.

Aunque Camila se ha decantado por una melena lisa -muy en tendencia gracias a la vuelta de los 70-, tanto las pasarelas como nuestras influencers favoritas nos han enseñado varias formas de estilizarla para lucir un pelazo como nunca.

El pelo extra largo tiene una gran versatilidad y podemos apostar por una melena a capas como Jennifer Lopez, pasarnos al curly como la actriz Madelaine Petsch o al desfilado para aportarle más dimensión como Jennifer Aniston a principios de los 2000.