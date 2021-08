La llamada de auxilio de un afgano en Sevilla: "Si no rescatan a mi familia, los talibanes la matarán"

Exintérprete de de las tropas de las Fuerzas Armadas españolas desplegadas en Afganistán, desde 2007 al 2014, Karwan, un joven de 30 años que trabaja de camarero en nuestra ciudad, ha expresado a Europa Press su preocupación por la situación "terrible" que está viviendo su familia, "escondida en Kabul, la capital, tras huir de un control del ejército talibán cerca del aeropuerto".

"Pido ayuda al Gobierno para que rescaten a mi familia. La han reconocido y la están buscando por todo el país. Queda poco tiempo para que las tropas de la OTAN dejen el aeropuerto y si no consiguen salir, la matarán", afirma en un perfecto castellano.

Karwan asegura que si en un mes no regresa a su país, los talibanes cumplirán sus amenazas. "Hace tres días entraron en el domicilio familiar y aunque mi madre les dijo que había muerto, no se lo creyeron. Me buscan a mí y si no me presento a los talibanes, acabarán con sus vidas. Les han marcado el cuello y las manos para cortárselas si expira el plazo que han impuesto".

El padre de Karwan -recuerda- fue general de las Fuerzas Armadas de Afganistán en una base aérea de España ubicada en ese país, donde "trabajó codo con codo con los soldados españoles".