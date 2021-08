El personal no vacunado de residencias con incidencia que supere los 300 casos se someterá a una PCR semanal

El personal no vacunado de residencias de Euskadi ubicadas en territorios en los que la incidencia acumulada sea de 300 o más casos en 14 días por cada 100.000 habitantes, se someterá a una PCR semanal si no está vacunado y a una quincenal si lo está. Además, se realizarán pruebas diagnósticas a la entrada en el centro a todas los residentes que pernocten fuera, estén o no vacunadas.