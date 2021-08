Rocío Carrasco regresa a 'Sálvame' tras estrenarse el último avance de la segunda parte de su docuserie

Rocío Carrasco rompía con todas las escaletas de la televisión con su docuserie, Rocío, contar la verdad para seguir viva. Gracias a ella, muchos de los secretos que su familia escondía salieron a la luz, pero ahora Sálvame ha emitido un adelanto de lo que será la segunda parte: En el nombre de Rocío.

Hasta otoño los espectadores no podrán ser testigos del nuevo testimonio de la hija de la más grande, pero este miércoles Rocío Carrasco regresará al programa vespertino de Telecinco para despejar varias incógnitas.

Y es que durante estas últimas semanas la prensa rosa no ha parado de hablar sobre un supuesto diario personal de Rocío Jurado, en que plasmaba sus pensamientos y vivencias. "Oculta en uno de los cinco cajones del buró de su habitación, Rocío Jurado guardaba una libreta pequeña del tamaño de media cuartilla con numerosas anotaciones", dice el trailer de En el nombre de Rocío.

Adelanto de la nueva entrega de la docuserie de Rocío Carrasco: ‘En el nombre de Rocío’ #APOYOROCIO23A #yoveosalvame pic.twitter.com/K0bczZo4rt — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) August 23, 2021

Unas reflexiones que toda su familia ha negado en varios platós de televisión que exista, menos su hija.

Durante este pasado fin de semana, era Ortega Cano el que ha confundido a todo el mundo con sus testimonios sobre el diario de la que fue su mujer. Al principio confirmaba su existencia, pero luego volvió a negarlo.

"Me estaba cansado el tema del diario. No tengo nada que ver, no la he visto en mi vida con un diario. No conozco nada del diario, no tengo nada", afirmaba el diestro. Declaraciones e incógnitas que despejará próximamente Rocío Carrasco.