València organitza visites nocturnes guiades al refugi de Massarrojos

L’Ajuntament de València està duent a terme visites nocturnes guiades i completament gratuïtes en el refugi de la Guerra Civil de Massarrojos. Tal com ha subratllat la regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, “es tracta d’una manera diferent i molt especial de visitar aquests espais, que són història viva de la nostra ciutat i que havien estat ocults des del règim franquista fins als nostres dies”.

Les obres de rehabilitació del refugi antiaeri de Massarrojos van acabar el passat mes de desembre, i el conjunt és visitable des de gener d’enguany. “Es tracta del tercer refugi que s’ha rehabilitat i s’ha obert a les visites ciutadanes a València, tots tres durant el govern de Joan Ribó. I és que considerem que la memòria històrica és fonamental per recordar que València va ser una de les zones de l'Espanya republicana que va patir més bombardejos i els efectes que els bombardejos van tenir contra la ciutat i contra la població civil", ha explicat Tello.

L’Ajuntament organitza visites guiades tots els dissabtes i diumenges de 18:00 a 20:00 hores i no cal fer reserva, simplement acostar-se a l’entrada del refugi. Per a les activitats nocturnes sí que és necessari realitzar una reserva. Per a informar-se i inscriure’s s’ha d’enviar un correu electrònic a vlcmuseuseducatius2@valencia.es. La pròxima visita nocturna especial està programada per al 28 d’agost.

Un refugi excavat directament

El refugi, situat dins de l'àmbit de protecció del nucli històric primitiu de Massarrojos, es va construir en els últims mesos de la Guerra Civil, excavat directament al subsòl rocós, com a protecció dels veïns davant els atacs aeris del bàndol rebel. Les obres del refugi començaren el 21 de maig de 1938 i finalitzaren el 23 de març de 1939, segons consta a l'arxiu municipal. Amb el final de la guerra, el refugi va quedar inacabat, ocult al subsòl i fins i tot es van tapiar els accessos.

A diferència de la resta de refugis de la ciutat, que estan construïts amb formigó armat, el de Massarrojos està excavat directament a terra aprofitant el substrat de roca. Disposa d'un passadís allargat de 125 metres de llarg, 2 metres d'ample i una profunditat mitjana de 10 metres. Té dos accessos, a la plaça del Somiador i al carrer Benet Bosch.

Les parets estan lluïdes d'un color rogenc per l'ús de sorra i porten adossat un banc corregut. El refugi té una superfície útil de 297'31 metres quadrats i capacitat per a 230 persones assegudes. És l'únic recinte d’aquestes característiques que es conserva en un poble de València ciutat.