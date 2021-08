EMT reforçarà el seu servei per a adaptar-se a les necessitats dels actes fallers

L'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València reforçarà el seu servei per a adaptar-se a les necessitats dels actes fallers i garantir els desplaçaments segurs en transport públic. El personal de l'empresa realitzarà un seguiment en directe de la situació al carrer per a adaptar el dispositiu quan les necessitats ho requerisquen.

Com cada any, l'empresa municipal ha treballat en coordinació amb els serveis municipals per a planificar el dispositiu. A causa de la singularitat de les festes d'enguany, EMT té previstes mesures especials com ara reguardes diàries formades per entre quinze i vint conductors i conductores que estaran preparats en cotxera per a eixir al carrer en cas de necessitat.

Amb les restriccions al trànsit al centre de la ciutat des del 2 de setembre fins a la Cremà, la línia C1 quedarà suprimida i la resta de les línies es reorganitzaran per a garantir la mobilitat de les persones usuàries. Tota la informació del servei s'anirà proporcionant a temps real a través de les xarxes socials, app institucional i web.

Durant aquests dies hi haurà dues zones on les línies faran parades provisionals. La primera d'elles a l'entorn de la plaça d'Espanya. La segona, en l’intercanviador Tetuan-Porta de la Mar, a excepció dels dies d'Ofrena, quan limitaran el seu recorregut entre el pont del Reial i d’Exposició. I, finalment, les línies transversals modificaran el seu trajecte per les grans vies durant el tall del centre. Per part seua, l'aparcament Centre Històric-Mercat Central estarà obert amb normalitat i, a partir del tancament general del 2 de setembre, podran accedir a les instal·lacions els vehicles abonats, residents i personal amb autorització.

Punts informatius

EMT posarà en marxa un dispositiu especial d'informació a partir del 28 d'agost, que s’anirà reforçant amb els talls en el centre i la celebració dels actes fallers. El personal de la companyia informarà les persones usuàries de les alteracions en el servei en diferents punts de la ciutat, com els intercanviadors de Xàtiva-Estació del Nord i de Tetuan-Porta de la Mar.

A més, l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) reforçarà el seu servei i també atendrà les consultes de les persones usuàries el diumenge 5 de setembre a través de l'atenció telefònica, de missatgeria (whatsApp i telegram) i xarxes socials.