La circulació pel centre de València, restringida del 2 al 6 de setembre per les Falles

Des de les 16:00 hores del dijous dia 2 de setembre i fins les 04:00h del dia 6, quedarà prohibida la circulació de vehicles per l’interior del perímetre format per la marginal dreta de l’antic llit del riu Túria –des del pont de les Glòries Valencianes fins a plaça Amèrica-, i les grans vies, incloent la plaça d’Espanya i els passos inferior de Petxina, a excepció d’autobusos urbans, taxis, vehicles de servici públic, vehicles oficials autoritzats per l’Àrea de Mobilitat i vehicles que atenguen situacions d’emergència.

Quan les necessitats de mobilitat ho requerisquen, podran quedar tallats els accessos cap al centre de la ciutat des de Pérez Galdós, Giorgeta, Peris i Valero, Jacinto Benavente, plaça de Tetuan, pont del Real, General Elio, avinguda d’Aragó, pont d’Aragó, avinguda de Tirso de Molina, Albereda i l’accés al túnel de l’avinguda de les Corts Valencianes en sentit cap a l’avinguda de Pius XII. Així ho va informar l’Ajuntament aquest dilluns.

Càrrega i Descàrrega

Els vehicles utilitzats per a l'activitat de càrrega i descàrrega per la zona restringida, podran accedir i circular per aquesta zona en la franja horària de 06.30 a 12.00, sense necessitat d'autorització expressa, però han d’acreditar davant la Policia Local, quan així ho requerisca, l’adreça del subministrament de la càrrega o descàrrega per mitjà de l'albarà corresponent o de qualsevol altre mitjà que acredite aquesta circumstància.

Residents

Aquesta prohibició no afecta els i les residents en la zona restringida al trànsit perquè els seus vehicles tindran accés a la seua propietat només amb l'exhibició del DNI, permís de circulació, targeta de permís de circulació per a carrers per a vianants, rebut d'impost de béns immobles o lloguer al seu nom que acredite aquesta residència.

No obstant això, es recomana que només s’hi accedisca i transite de 06:30 a 11:00 hores i únicament quan siga imprescindible.

Estacionament

Queda prohibit estacionar tot tipus de vehicles des de les 22:00 del dia 31 d’agost fins a les 04:00 hores del dia 6 de setembre de 2021 en els carrers següents, excepte autorització expressa: plaça de l'Ajuntament, carrer de Xàtiva (des del passeig de Russafa fins a la plaça de Sant Agustí) carrer de Roger de Lauria (des de la Plaça de l’Ajuntament fins al carrer de Pascual i Genís), carrer de Correus, carrer de Pérez Pujol, carrer de les Barques, carrer del Pintor Sorolla, carrer de la Barcelonina, carrer del Poeta Querol (tram comprés entre el carrer de Minyana i el carrer dels Ballesters, i el carrer de les Barques i el carrer del Pintor Sorolla), i carrer de Sant Vicent Màrtir (des de la plaça d’Espanya fins a l’avinguda de Maria Cristina).