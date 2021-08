Maco Antonio se desmelena en 'Pasapalabra' tras vencer en 'La Pista Musical'

Que Marco Antonio venza en La Pista Musical de Pasapalabra siempre lleva 'premio', y es verle bailar la canción que logra adivinar, ya sea solo o acompañado por la invitada de su equipo, como le sucedió a Emma Ozores este lunes.

"Año de la canción, 1987, por cinco segundos... ¡Música!", exclamó Roberto Leal. Tras sonar los primeros acordes del tema, el gaditano apretó el pulsador mientras movía la cabeza a los lados pensativo.

"Empieza como Boys, boys, boys –de Sabrina Salerno- pero no es. Me voy a callar de quien puede ser para no darle pistas a Sofía", reconoció Marco Antonio. "Yo, ni con pistas, ni idea", admitió la vasca.

Marco Antonio y Sofía, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

El presentador comentó: "Vamos con la siguiente pista, por cuatro segundos, un verso de la canción: I was locked in a prisión cell". El participante volvió a apretar en primer lugar el pulsador.

"¿Estaba encerrado en una mazmorra? Ni idea", afirmó, y en el rebote Sofía negó con la cabeza, por lo que el conductor del programa pasó a la siguiente pista, unos segundos más de la canción que tenían que adivinar: "Por 3 segundos, more music".

Esta vez fue la vasca la más rápida en darle al pulsador: "Le he dado sin querer", comentó entre risas, reconociendo que seguía sin saber que canción era. "¿Puede llamarse Everlasting love?", señaló Marco Antonio, pero no acertó.

"Por dos segundos os digo el título y me lo traducís. En el título en inglés son cinco palabras y en español, cuatro: Amor en primer grado", comentó el presentador. El gaditano fue el más veloz: "Es Love in the first degree –de Bananarama-".

Emma Ozores y Marco Antonio, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Leal comentó que "lo has clavado, pero sabes lo que te pido cuando te vienes arriba... que has bailado con la música del informativo de Antena 3". En ese momento Marco Antonio se puso a bailar junto a Emma Ozores, su compañera de equipo.

Al acabar, el deportista Gotzon Mantuliz pidió un segundo extra por la coreografía que habían realizado sus compañeros, a lo que el presentador respondió entre risas que "lo lleva en la sangre, es como Chayanne, no se puede premiar eso".