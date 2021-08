Sofía vuelve a enfrentarse a 'La Silla Azul' de 'Pasapalabra' tras siete programas y los nervios le pasan factura

Han tenido que pasar siete programas para volver a ver a Sofía jugarse su continuidad en Pasapalabra en La Silla Azul, como le pasó este lunes tras la derrota en El Rosco ante Marco Antonio el pasado viernes.

"Al ver su camiseta le he dicho que si quería hacerle la competencia a su compañero –por su llamativo vestuario-, pero no, ha sido una empresa que, a raíz de verla en el programa se las ha enviado", comentó Cristina Alvis.

La concursante explicó que "me dijeron que había una asociación que quería contactar conmigo porque habían sacado cuatro camisetas con diseños realizados por discapacitados psíquicos e intelectuales, que yo ya me había comprado, y que los pintan a mano".

Sofía, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

"Es un proyecto de integración en el arte y les hizo tanta ilusión que me dijeron que me mandaban más", añadió. Roberto Leal quiso saber el nombre de la asociación, pero los nervios traicionaron a Sofía, que no se acordó.

"Lo tienes en la manga", le dijo el presentador. "Es verdad, se llama Formarte. Es que los nervios...", reconoció la vasca antes de enfrentarse a Alberto, que comentó en su presentación que "he venido a concursar por mi abuela".

Al final, la veterana concursante consiguió vencerle en el duelo inicial del concurso de Antena 3 y pasó a formar parte del equipo azul junto a los actores Mar Regueras y Carlos Chamarro.