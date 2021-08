Denuncian que la Comunidad de Madrid priorizó a congregaciones religiosas en la vacunación y el Gobierno lo niega

La Asociación Madrileña de Enfermería (AME) ha denunciado este lunes que la Comunidad de Madrid inoculó en los últimos días del año pasado cientos de dosis contra la Covid-19 en congregaciones religiosas de la región, cuando el protocolo del Ministerio de Sanidad exigía priorizar a los ancianos y el personal de las residencias de mayores. El Gobierno autonómico ha negado la información, aduciendo que los documentos en los que se basa la denuncia, obtenidos a través del portal de la Transparencia de la Comunidad de Madrid y adelantados por la Cadena Ser, contienen "un error".

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado que Madrid recibió en diciembre de 2020 un total de 1.290 dosis. La campaña de vacunación comenzó el 27 de diciembre y las dosis se pusieron "en una residencia pública, una privada y otra concertada", según ha agregado.

Ruiz Escudero ha situado el inicio de la vacunación en las congregaciones de religiosos en el mes de marzo de 2021, cuando ya se había vacunado "al 90%" de las residencias de mayores. "Ese dato es una confusión", ha insistido el responsable autonómico en referencia al documento publicado. Sobre este registro ha aseverado que el dato que aparece en el documento del Portal de Transparencia es el de "todo lo administrado en 2020" y que cuando arrancó la inmunización en esos centros religiosos "ya estaban dentro del protocolo porque son recursos residenciales donde viven mayores vulnerables".

El consejero de Sanidad también ha defendido que las órdenes religiosas "son residencias" en las que viven personas "vulnerables", pero que no estaban en el registro autonómico.

La AME: "Es llamativo este trato especial"

Por su parte, el presidente de AME, Víctor Jiménez, ha señalado a la agencia Europa Press que solicitaron esta información al Portal de Transparencia porque querían conocer cuántas vacunas y dónde se administraron desde la Cruz Roja, "tras la firma de un contrato que no se entendía, y que ya se criticó en su momento, porque la Sanidad Pública tenía la capacidad con refuerzo para afrontar la campaña de vacunación".

"Nuestra sorpresa fue encontrar que se haya vacunado en diciembre a congregaciones religiosas porque ese contrato no fijaba esos lugares, que no son residencias ni centros sociosanitarios, que eran la prioridad. La Comunidad ha puesto como excusa que se trata de centros con residentes, pero no puede ser así porque están perfectamente separados en el documento de los geriátricos", ha indicado.

Jiménez ha criticado el "trato diferenciado" a los religiosos que viven en congregaciones y conventos, cuando los madrileños de a pie mayores de 80 años "tuvieron que esperan hasta finales de febrero y marzo para poder ser inmunizados". El presidente de AME ha señalado que estas personas "tuvieron que trasladarse a centros y hospitales para ello; no fueron a su casa con las dosis como a estas congregaciones". "Es llamativo este trato especial y rocambolesca la situación, lo mires por donde lo mires, a no ser que el objetivo fuera evitar el control por parte de los servicios sanitarios públicos", ha apuntado.

La respuesta de Díaz Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha salido al paso de estas informaciones. A través de su perfil en la red social Twitter, la líder del Ejecutivo madrileño ha enumerado que también se ha vacunado a congregaciones religiosas "en otras zonas de España" y que "muchas de estas personas son muy mayores".

4. Estas personas hacen una labor impagable y siempre, en otras crisis, también las cuidaremos.https://t.co/zy5YcjoIdG — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) August 23, 2021

Además, añade que "no hubo prioridad" en la campaña de vacunación para estos centros para zanjar: "Estas personas hacen una labor impagable y siempre, en otras crisis, también las cuidaremos".