La lista de invitados de la boda de Anabel Pantoja y su prometido, Omar Sánchez, parece estar siendo todo un quebradero de cabeza. Las disputas familiares harán que la pareja note importantes ausencias en su día más especial. La primera incógnita es si, finalmente, Isabel Pantoja acudirá a la boda de su querida sobrina, aunque si se tiene en cuenta su enfrentamiento con su hijo, Kiko Rivera, parece que la silla de la cantante estará vacía.

La presencia del Dj tampoco no está confirmada, ya que los primos han estado más distanciados estos últimos meses. No obstante, parece que Anabel y Kiko han acercado posturas estas últimas semanas y que la novia estaría encantada con que su primo fuese quien la llevase al altar. Otra de las incógnitas es la posible asistencia de Alejandro Albalá, amigo del novio, que tiene algún conflicto abierto con la familia de la novia.

Anabel ya aclaró que no tenía pensado invitar al exsuperviviente por respeto a su prima, Isa Pantoja, y su pareja, Asraf. Albalá y la hija de Isabel Pantoja estuvieron casados y parece ser que su presencia en la boda podría generar incomodidad entre la familia de la novia. Por todo esto, este lunes, Omar Sánchez ha aclarado la polémica en torno a la invitación de su amigo, Alejandro Albalá, que según ha explicado el novio no asistirá al enlace.

"No, no va a ir. Tiene que entender mi postura, yo lo he conocido en la isla, es buen chico, pero lo primero es la familia. Si van Isa y Asraf, obviamente no va a ir", ha comentado el canario. Omar ha defendido que él no se involucra en los conflictos familiares de su prometida y que respetará su decisión. No obstante, el exsuperviviente ha reconocido que entabló una bonita amistad con Albalá en la isla y que le gustaría que asistiera a su boda si la situación fuese otra. "Vivimos muchos momentos, pero al final lo primero para mí es la familia", ha añadido.