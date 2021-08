Ortega Cano entra en directo en 'El programa del verano': "Intentaré que Ana María se sienta más querida por mí"

Ortega Cano ha vuelto a intervenir en un programa de televisión tras la extensa entrevista en el programa de Viva el verano. El diestro ha llamado este lunes en directo a El programa del verano para aclarar algunos puntos de su relación con Ana María Aldón. La mujer del torero reaccionó de manera inesperada a la primera intervención de su marido y rompió a llorar en el plató de Viva la vida, donde confesó sentirse desplazada ante la imagen de Rocío Jurado.

El maestro habló del amor que aún siente por su difunta esposa, pero parece que estas emotivas declaraciones no gustaron a su actual mujer. "Anoche hubo un momento en el que me planteé: '¿Qué hago yo aquí si este hombre sigue enamorado de su mujer, aunque ella no esté?'", declaró Ana María Aldón en directo. La confesión de la colaboradora de Telecinco cogió por sorpresa a muchos, incluido su propio marido, que ha explicado este lunes en televisión que no se esperaba la actitud de su mujer.

Tras escuchar los comentarios de los colaboradores de El programa de Ana Rosa, el torero ha llamado a la redacción del magazine matutino para, como él mismo ha especificado, limpiar su imagen pública. Ortega Cano ha aclarado que no sabía que su esposa se sentía así, ya que considera que siempre le ha dado su lugar como su mujer que es. "Lo siento por Ana María, pero ella sabe lo que yo la quiero, lo que yo la amo, lo que yo la cuido", ha empezado diciendo.

El lugar de Ana María Aldón

"No hay derecho a que digan que yo la ninguneo, le doy todo el sitio que se merece y más en mi vida. Se está hablando de una situación que no existe, Ana María está atendidísima, eso no tiene nada que ver con lo de Rocío. Yo la trato como mi mujer y la amo como mi mujer y tengo un hijo maravilloso. Todo esto no es cierto, se está hablando con un desconocimiento tremendo", ha puntualizado el maestro.

Ortega Cano ha aclarado, no obstante, que él en un primer momento no quería asistir al programa de Viva el verano, ya que está cansado de que su vida sea mediática y que, debido a su edad y sus problemas de salud, prefiere una vida tranquila. "Yo no quería ir y ella fue la primera que me animó a ir al programa, así que no entiendo que tenga esa reacción, a destiempo, porque yo soy su marido y yo me he portado y me porto maravillosamente con ella", ha añadido el diestro con la voz quebrada.

Ortega Cano promete dedicarse más a su mujer

El viudo de Rocío Jurado ha comentado que entiende que la imagen de su difunta esposa está muy presente en su vida, incluso en su propia casa, pero que eso no significa que no cuide como se merece a Ana María; "yo no puedo quedar en ese lugar de cara a la gente", ha añadido. "Yo entiendo que tengo las fotografías aquí en el salón, pero bueno trataré de que ella se sienta más querida por mí, pero yo os lo prometo que estoy entregado con ella en cuerpo y alma", ha explicado Ortega Cano.

Esta segunda intervención del maestro se produce cuando la pareja no ha hablado aún sobre todo lo ocurrido este fin de semana. "No he hablado aún del tema con ella, porque es que no quiero, quiero llevar una vida tranquila. Tengo 67 años, he pasado mucho en mi vida y yo quiero una vida tranquila", ha añadido. Para finalizar, el invitado ha recalcado que la intervención de la exsuperviviente le cogió por sorpresa: "No se puede decir que admira Rocío y, después, decir públicamente que ella qué pinta ahí. No lo entiendo, no lo entiendo".