El Papa acepta la renuncia del obispo de Solsona "por cuestiones personales"

La Santa Sede ha comunicado este lunes que acepta la renuncia que ha presentado el obispo de Solsona (Lleida), Xavier Novell, "por razones estrictamente personales", según ha informado el Obispado de Solsona.

Novell, que en su día fue el obispo más joven de España cuando fue nombrado para esta diócesis en 2010, está considerado un obispo de talante conservador, favorable a un referéndum y al derecho a la autodeterminación de Cataluña, también defendió la libertad de los presos independentistas y ha destacado por sus alegatos contra el aborto, contra el matrimonio de los homosexuales y contra la eutanasia.

Xavier Novell, de 52 años, ha presentado su renuncia al cargo "después de un período de reflexión, de discernimiento y de oración, al término del cual ha presentado espontáneamente al Santo Padre su propia situación y su dimisión al gobierno pastoral de la diócesis de Solsona", según ha informado el obispado.

Aunque no ha informado cuándo presentó esta renuncia ni cuáles son la razones personales, sí ha confirmado que la Santa Sede ha hecho pública la aceptación 'simpliciter' de la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Solsona de Xavier Novell, que ha presentado su dimisión "por razones estrictamente personales, en conformidad a cuanto se contempla en el canon 401 2 del Código de Derecho Canónico".

Tras la renuncia de Novell, el papa ha nombrado al actual obispo de Vic -diócesis colindante-, Romà Casanova, como Administrador Apostólico de Solsona durante la sede vacante.

Fuentes del Obispado de Solsona consultadas han eludido comentar los "motivos estrictamente personales" que han llevado a la renuncia del obispo y han señalado que de momento no se prevén declaraciones del prelado.

En un breve comunicado, el Obispado de Solsona ha destacado que la comunidad diocesana de Solsona "acoge este momento difícil con la confianza puesta en Dios, Supremo Pastor de la Iglesia, y eleva sus oraciones por el Santo Padre, por Monseñor Novell y por el Administrador Apostólico".

Xavier Novell, que anunció que durante el mes de agosto no publicaría sus glosas semanales, muy seguidas por los periodistas por sus contundentes alegatos católicos, nació el 20 de abril de 1969 en Montfalcó d'Agramunt, una pedanía del municipio leridano de Ossó de Sió.

Titulado en Ingeniería Técnica Agrícola en la Universidad de Lleida, se doctoró en Teología en la Pontificia Universidad Gregoriana.

Fue ordenado sacerdote el 6 de julio de 1997 en Tàrrega y fue profesor de Antropología Teológica en el Instituto de Ciencias Religiosas. Durante la pandemia, dio positivo por COVID el 27 de octubre de 2020.

En una de sus últimas cartas dominicales, el pasado 25 de junio, Novell, bajo el título de "Apostemos por la vida", calificó de "preocupante" la nueva ley de la eutanasia y recordó que su diócesis había creado una comisión "para sensibilizar sobre la renovada importancia de acompañar cristianamente el final de la vida, ayudar a todos a elaborar y registrar voluntades anticipadas que excluyan la eutanasia y promover entre los profesionales sanitarios la objeción de conciencia respecto a esta ley".

En otra carta dominical, el 26 de febrero pasado, mostró su beligerancia contra el aborto al defender que se trata del "genocidio más grave y terrible de nuestra humanidad" y tildó el aborto de "crimen abominable".

También promovió la iniciativa de la organización provida internacional "40 días por la vida" para iniciar campañas para denunciar la práctica del aborto.

"Nunca he dejado de denunciar el genocidio más grave y terrible de nuestra humanidad: el aborto. Asimismo, he tratado de no quedarme inactivo y he promovido pequeñas iniciativas para ayudar a las embarazadas presionadas por la familia, los médicos o las circunstancias socioeconómicas a abortar", explicaba Novell.

La entidad LGTBI La Cugula recogió hasta 300 firmas para denunciar los "discursos homófobos y misóginos" de Novell, que en sus glosas aseguraba que los homosexuales lo son por la falta de una figura paterna.

En el plano político, además de mostrarse favorable a la autodeterminación de Cataluña y de animar a ir a votar en el referéndum ilegal del 1 de noviembre, Novell propugnó en su carta dominical del pasado 8 de enero que los democratacristianos se presentasen en solitario en Cataluña a las autonómicas y lamentó que se hayan diseminado entre PSC y ERC, partidos que cree no defienden las ideas y convicciones católicas.

Novell propugnaba defender "una economía que ponga por delante la persona, lejos del neoliberalismo que no para de generar injusticias y descartes sociales; la vida desde la concepción hasta la muerte natural; la libertad religiosa; el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos y los derechos de los pueblos".