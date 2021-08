Madrid hace un llamamiento a los donantes de sangre: las reservas están un 18% por debajo de lo deseado

La Comunidad de Madrid necesita donantes de sangres. Con el periodo estival, las reservas han bajado y están un 18% por debajo de lo deseado, lo que podría complicar la vuelta del verano en los hospitales. Ahora mismo, la región tiene acumuladas unas 4.100 bolsas de sangre, cuando lo ideal es tener al menos 5.000.

El sistema madrileño de salud necesita alrededor de 900 donaciones diarias para mantener la actividad asistencial. Para animar a la población a donar sangre, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha hecho lo propio este lunes en el Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid.

"Agosto es siempre un mes que tradicionalmente cuesta más mantener los niveles que tenemos habitualmente", ha señalado el responsable autonómico, que ha reiterado ese objetivo de llegar a las 5.000 bolsas. "Pido ese esfuerzo y generosidad que siempre muestran los madrileños", ha añadido.

De cada donación de sangre se benefician tres pacientes de la región, por ello resulta tan importante mantener las reservas. Desde la Consejería de Sanidad se ha recordado que el proceso de donación es totalmente seguro frente a los contagios de Covid-19

¿Cómo puedo donar?

Los madrileños que deseen donar pueden hacerlo en los hospitales habilitados; en las unidades móviles de Comunidad de Madrid y Cruz Roja; en el Centro de Transfusión; y en la sala de donación de Cruz Roja, en la calle Juan Montalvo, 3.

Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kg y estar bien de salud. Se pueden consultar horarios y direcciones de estos puntos, así como la situación de las reservas de sangre en www.madrid.org/donarsangre.

He pasado la Covid-19, ¿puedo donar?

Las personas que han pasado la enfermedad pueden donar 14 días después de una PCR negativa y que también pueden hacerlo tras permanecer sin síntomas 28 días. Los que tengan sospechas de haber contraído la Covid-19 o hayan tenido un contacto estrecho deberán aguardar 15 días para poder donar.

En cuanto a las personas que hayan sido vacunadas, si tras pasar 48 horas no han tenido fiebre y se encuentran en buen estado, no existe ningún tipo de restricción. Si han tenido fiebre y esta persiste pasado ese tiempo, deben esperar 15 días porque es posible que esa fiebre no tenga relación con la vacuna y esté vinculada a algún proceso infeccioso de otra índole.