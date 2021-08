Número 2 del PP cree que "quizás" Vidal de la Peña pide renovación tras ver "frustradas" sus "expectativas personales"

Cuestionada por la tribuna de opinión publicada este lunes por Vidal de la Peña en El Diario Montañes, la número 2 de los 'populares' cántabros ha asegurado que el diputado, que se incorporó al partido en 2019, no había expresado esas inquietudes de forma interna. "Por eso nos ha sorprendido", ha dicho.

González Revuelta ha recordado a Vidal de la Peña que el partido al que ahora pide renovación es "el mismo" y tiene "el mismo líder" -María José Sáenz de Buruaga- que tenía cuando se incorporó al mismo y formó parte de la candidatura popular de cara a las elecciones autonómicas de ese año.

"No sabemos qué es lo que ha cambiado y a qué responde la tribuna. Quizás unas expectativas personales que han sido frustadas o no sabemos a qué puede responder", ha dicho González Revuelta, que ha recordado que solo se trata de una opinión "personal" del diputado puesto que dentro del partido "no representa a nadie".

Pese a todo, la número 2 de los populares ha afirmado que en el PP "todo aquel que se ha querido presentar" a un Congreso, como el que prevé celebrará en el partido a nivel regional "a principios" de 2022, "lo puede hacer libremente". "Esta Dirección está preparada para afrontar cualquier Congreso y con garantías de éxito", ha dicho.

UN PARTIDO "UNIDO" Y SIN PROBLEMAS INTERNOS

Cuestionada por la actual situación de la formación tras el conflictivo Congreso de hace 4 años, en el que Sáenz de Buruaga venció al hasta entonces líder Ignacio Diego, González Revuelta ha afirmado que, aunque "la unanimidad no existe en ningún colectivo afortunadamente, ahora mismo el PP es un partido unido".

En este sentido ha asegurado que no hay "problemas internos". "Ya se superaron hace tiempo las secuelas del pasado congreso", ha zanjado.