Los algoritmos ya nos están despidiendo: la UE trabaja en una Ley de Inteligencia Artificial para regularlo

Nos despiden algoritmos, no personas. No es ciencia ficción; es ya un hecho: han empezado a proliferar los despidos realizados por algoritmos. Los antecedentes más sangrantes son los casos de Xsolla o TAP. La Unión Europea trabaja en una Ley de Inteligencia Artificial para regular tan polémico asunto.

Cada vez más empresas utilizan sistemas de inteligencia artificial para la gestión de sus recursos humanos. Su uso se ha generalizando en la selección de personal. Pero estas herramientas de última generación también puede servir al empresario para decidir la promoción profesional, el salario a percibir, la aplicación del régimen disciplinario a su plantilla y, finalmente, los despidos.

Una ley regulará el funcionamiento de los algoritmos y la IA en relaciones laborales

El pasado 21 de abril la Comisión Europea (CE) presentó su propuesta para promulgar una Ley de Inteligencia Artificial (IA), que regulará el funcionamiento de los algoritmos y la IA en las relaciones laborales. En consecuencia, todas las empresas deberán cumplir unos requisitos antes, durante y después de la puesta en marcha de algoritmos laborales.

En España, la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras (UGT) denuncia que cada vez más empresas están dejando en manos de un algoritmo la decisión de un despido. Según el sindicato, esto demuestra la necesidad de acelerar una ley europea sobre IA que acote, regule y disuada de estas prácticas a pesar de que se trate de prácticas vetadas por el Reglamento General de Protección de Datos.

Decisiones algorítmicas sin razón humana

No tenemos aún, o no se conocen, en nuestro país casos especialmente significados de la aplicación de la IA en el despido de empleados. Pero podemos ver lo que ya está pasando fuera. En Rusia, Xsolla, una empresa dedicada en crear herramientas de pago para desarrolladores, ha mandado a la calle a 150 de sus 500 programadores. Un algoritmo detectó que usaban herramientas y páginas webs que no estaban relacionadas con su trabajo.

Según UGT, el caso Xsolla es un claro ejemplo "de decisiones algorítmicas que despiden a personas sin mediar razón humana". El sindicato denuncia que las empresas ignoran "intencionalmente la prohibición, desafiando nuestras leyes y los legítimos derechos de las personas trabajadoras".

"Es necesario poner coto a unas herramientas informáticas que atentan contra derechos fundamentales de las personas trabajadoras"

Adelantándose a lo que llega, el Estatuto de los Trabajadores español introdujo recientemente un nuevo apartado al artículo 64, que obliga a todas las empresas a proporcionar información sobre cualquier Inteligencia Artificial que afecte a la relación laboral.

UGT urge a acelerar la promulgación de la Ley que prepara la UE, otorgándole "máxima prioridad" porque es "necesario poner coto a unas herramientas informáticas que atentan contra derechos fundamentales de las personas trabajadoras". Dice el sindicato que así "los algoritmos dejarán de ser elementos opacos, cajas negras donde ocultar decisiones caprichosas, ofensivas o discriminatorias y el funcionamiento de la IA estará, obligatoriamente, vertebrado por la transparencia".