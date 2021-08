La Comunitat Valenciana ha fet front al període estival de l'any 2021 amb un total de 10.171 casos actius en el Sistema de seguiment integral en els casos de Violència de Gènere (VioGén), segons constata l'estadística de la Secretaria d'Estat de Seguretat del Ministeri de l'Interior a data de 31 de juliol.

Es tracta de 395 casos més, un 4% més, respecte a les dades oficials referides al començament de 2021 (9.776 casos), a les quals cal sumar 85.100 casos detectats des de 2007, any en què es van iniciar els registres. Així, la xifra total de casos de la Comunitat Valenciana que formen o han format part d'aquest sistema de seguiment posat en marxa per l'Estat ascendeix a 95.271 en els últims 13 anys.

Dels 10.171 casos actius comptabilitzats en la Comunitat Valenciana aquest estiu, 146 casos representen un risc alt; 1.201 risc mitjà; 4.308 risc baix i en 4.515 casos es van classificar com a risc no estimat. L'estadística recull un únic cas en risc extrem en el territori valencià i compta amb una vigilància especial de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, segons ha indicat la Delegació del Govern en un comunicat.

Per províncies, Alacant comptabilitzava, a 31 de juliol, 3.881 casos actius en el Sistema VioGén, dels quals 52 representen un risc alt i 479 un risc mitjà. Castelló compta amb 1.538 casos en el sistema VioGén, dels quals 22 s'han valorat en risc alt i 253 en risc mitjà. Finalment, a la província de València hi ha 4.752 casos actius. Del total, 72 s'han catalogat com a risc alt i 469 com a risc mitjà.

En el conjunt de l'autonomia valenciana, segons l'estadística, entre els 10.171 casos actius figuren 4.300 casos amb menors d'edat a càrrec de la víctima a 31 de juliol. Són 1.665 a Alacant, 667 a Castelló i 1.968 a València. A l'inici de l'any es van comptabilitzar 3.769, per la qual cosa els casos amb menors d'edat a càrrec de la víctima s'han incrementat en 531.

Desescalada i major mobilitat, darrere de l’augment

La Delegació del Govern atribueix l'augment de casos actius en el sistema VioGén i de denúncies al període de desescalada i l'eliminació de mesures per a reduir la mobilitat, unes circumstàncies que "expliquen l'augment de denúncies presentades en els últims mesos".

El Sistema VioGén aglutina a les diferents institucions públiques que tenen competències en matèria de violència de gènere i pretén integrar tota la informació d'interés que s'estime necessària, "evitant en la mesura que siga possible, la revictimització de les dones".

A més, aquest sistema permet proporcionar a la víctima un 'Pla de Seguretat Personalitzat' amb mesures d'autoprotecció i efectua una labor preventiva, emetent 'Notificacions Automatitzades' quan es detecte alguna incidència o esdeveniment que puga posar en perill la integritat de la víctima.

Després de conéixer el balanç, la delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha destacat el "compromís ferm i decidit del Govern d'Espanya en la lluita contra la violència masclista" i ha insistit que les polítiques d'igualtat i de lluita contra la violència masclista "han sigut i són un dels pilars fonamentals d'aquest Govern que aposta pel feminisme com el gran canal de desenvolupament de la democràcia del segle XXI".

Calero ha remarcat que el pressupost de 2021 destinat a la lluita contra la violència masclista ascendeix a 258 milions d'euros, i supera els 200 milions recollits en els compromisos del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere. En aquest sentit, ha apuntat que el Govern d'Espanya ha destinat directament a la Comunitat Valenciana durant el primer semestre de l'any 8,7 milions d'euros en el marc d’aquest Pacte d'Estat.

Mesa tècnica i reforç de mitjans

Al juny, la Delegació del Govern en la Comunitat valenciana va posar en marxa una mesa tècnica per a revisar les eines de les quals disposen les administracions, cossos policials i operadors jurídics contres les diferents violències masclistes. Aquesta taula va acordar promoure el coneixement de les lleis i donar una resposta més àmplia a les dones, amb "més sensibilització i formació en valors d'igualtat per a enfortir una vertadera societat democràtica", va assenyalar Gloria Calero.

A més, la Secretaria d'Estat de Seguretat del Ministeri de l'Interior va dictar al començament de l'estiu, davant la previsió d'un augment de denúncies, una Instrucció amb l'objectiu de reforçar la lluita contra la violència de gènere. El text, distribuït a totes les unitats de la Policia Nacional i Guàrdia Civil de la Comunitat Valenciana, va establir l'increment dels recursos destinats en aquest àmbit i el reforç de la formació dels agents durant aquests mesos.

D'altra banda, s'han comptabilitzat 1.110 víctimes mortals per Violència de Gènere des de l'1 de gener de 2003 fins al dia de hui, 138 en el territori valencià, i, segons les estadístiques des de l'any 2013, 318 menors han quedat orfes (41 en la Comunitat Valenciana).

En el que portem d'any, 32 dones han sigut assassines a les mans de les seues parelles o exparelles, dues d'elles en la Comunitat Valenciana, i 14 menors han quedat sense mare. A més, s'han produït 40 assassinats de menors des de l'any 2013, sis en la Comunitat Valenciana.

Ajuntament adherits a Viogén

D'altra banda, quant a l'adhesió de municipis al Sistema VioGén, figuren 551 ajuntaments de tota Espanya. D'ells, 113 són de la Comunitat Valenciana, una xifra que la situa com la segona comunitat autònoma amb més ajuntaments adherits. Per províncies, la de València, amb 53, és la primera en el rànquing nacional, seguida de Granada (51) i Alacant (45).