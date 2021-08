Ivace gestionarà 122 milions d'euros per a impulsar l'autoconsum, la mobilitat elèctrica i l'eficiència energètica

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a través d'Ivace Energia, gestionarà un total de 122 milions d'euros fins a 2023 procedents dels fons europeus de recuperació Next Generation EU.

En aquest sentit, el conseller Rafa Climent ha subratllat que "es tracta d'una injecció econòmica sense precedents i una oportunitat única d'aconseguir una autèntica transformació del model energètic".

D’aquesta manera, l'Ivace gestionarà un total de 65 milions d'euros per a dur a terme diferents programes d'ajuda a l'autoconsum i emmagatzematge darrere del comptador i a les renovables tèrmiques, a través dels quals s'impulsarà l'autoconsum en tots els sectors econòmics i l'Administració Pública, així com la climatització i aigua calenta sanitària renovable en llars.

Així mateix, i per a impulsar la mobilitat sostenible, afavorint l'adquisició de vehicles elèctrics i la implantació de punts de recàrrega, l'Ivace gestionarà 40,5 milions d'euros, en el marc del Pla Moves III. D'aquesta quantitat total, l'Ivace destinarà un total de 30 milions per a facilitar la compra de vehicles elèctrics i els 10,5 milions restants s’utilitzaran per a subvencionar l'adquisició i instal·lació dels sistemes de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics.

Al costat d'aquestes ajudes, per a fomentar la utilització d'energies renovables tèrmiques, l'Ivace rebrà 4,77 milions d'euros que dedicarà a processos industrials i altres sectors productius per a contribuir a la descarbonització de la indústria i a la reducció de la seua dependència dels combustibles fòssils.

D'altra banda, l'Ivace rebrà 4,49 milions d'euros per a donar suport a actuacions de climatització (fred i calor amb energies renovables) en el sector serveis en àmbits com el turístic o el comercial, en els quals la substitució de la climatització convencional per renovable generarà importants estalvis. També està prevista una línia específica per a fomentar la utilització de biogàs, amb 4,77 milions d'euros.

El titular d'Economia ha explicat que "es tracta, a més, d'una xifra inicial que en funció de l'execució pot ser ampliada" i ha afegit que "es tracta de línies d'ajudes amb un gran potencial de reactivació econòmica dirigides a diferents sectors d'activitat econòmica i distribuïdes de manera que contribuïsquen a la millora de la cohesió social i territorial".

Finalment, està previst el Programa de Rehabilitació Energètica d'Edificis Existents (PREE) en municipis de menys de 5.000 habitants per al qual el Ivace rebrà entorn de tres milions d'euros.