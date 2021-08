La Comunitat administrarà prop de 470.000 dosis de la vacuna aquesta setmana, la majoria per a repesques

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha previst administrar aquesta setmana un total de 467.767 dosis de la vacuna contra la COVID-19. La gran majoria, un total de 341.217 dosis, es destinarà a la recaptació de persones pendents de ser inoculades perquè se'ls ha citat, però no han acudit per qualsevol motiu a la seua cita.

Així mateix, el gruix de les dosis està previst també per a aquelles persones que en el seu moment van especificar les setmanes que no estaven disponibles per a acudir a la seua cita de vacunació per estar de vacances i persones que han actualitzat les seues dades amb posterioritat al dia que anaven a ser citats segons el seu grup d'edat.

La resta són segones dosis de població dels grups d'edat de 30 a 39 anys i de 20 a 29 anys (persones nascudes entre 1982 i 2001), segons la informació facilitada per la Conselleria.

Sobre aquest tema, la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, va ressaltar aquest diumenge que "s'està intentant repescar a totes aquelles persones que no van acudir a la seua cita des de l'inici de la vacunació per qualsevol motiu" perquè "el que ens interessa en aquests moments és facilitar a aquestes persones al màxim la seua cita perquè puguen ser vacunades".

"D'altra banda, seran citats els qui per responsabilitat i per estar de vacances, han emplenat el calendari per a vacunar-se en les pròximes setmanes, segons les preferències que van indicar i aquells que no tenien actualitzades les seues dades en el moment en què anaven a ser citats segons el seu grup d'edat", va destacar la titular de Sanitat.

"Volem que estiguen tots"

"Volem que estiguen tots", va insistir la Consellera, que també va remarcar la importància de vacunar-se perquè "és l'única esperança que tenim, perquè no hi ha un altre medicament, un altre fàrmac que no siga la vacuna, per a protegir la resta de ciutadans i, fonamentalment, a un mateix".

Finalment, Ana Barceló va mostrar la seua "satisfacció" per haver superat ja la vacunació amb pauta completa del 70% de la població diana de la Comunitat Valenciana, que va qualificar com "l'assoliment de tot un equip de vacunació i de planificació i, sobretot, de la responsabilitat de la ciutadania, que ha anat a vacunar-se".