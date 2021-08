El volumen de peces muertos esta semana en el Mar Menor supera ya el episodio sufrido en octubre de 2019

El actual episodio de peces muertos en el Mar Menor alcanza ya, como mínimo un volumen de 4.500 kilos, lo que supone 1.500 kilos más que el gravísimo episodio de 2019, según cifras oficiales aportadas por el gobierno murciano.

Sin embargo, las cifras de animales muertos podrían ser mucho más elevadas. Los peces y crustáceos, la mayoría de pequeño tamaño, comenzaron a encontrarse la noche del domingo 15 de agosto.

La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) denuncia que solo el sábado 22 se recogieron 4.000 kilos de peces muertos por falta de oxígeno en el Mar Menor. Así, según sus cuentas, en los siete días que dura la actual crisis ambiental,

Los puestos de vigilancia del Plan Copla izaron este domingo la bandera roja, que indica prohibido el baño, en siete playas de Cartagena para continuar con la retirada de peces muertos en la orilla.

Y el presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Fernando López Miras, anunciaba que pedirá al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que incluya en el próximo Consejo de Ministros la declaración del Mar Menor como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil.

Los ecologistas critican a la administración regional por estar siendo opaca en la publicación de lo datos, al tiempo que confirman que ya están apareciendo algunas especies comerciales entre los cadáveres, como magres o salmonetes.

Desde ANSE venían avisando de que esta anoxia, la falta de oxígeno, volvería a ocurrir por los continuos vertidos, pero la Consejería de Medio Ambiente de Murcia niega que este sea el motivo de la muerte de los peces y lo ha asociado a la reciente ola de calor vivida en España.

También Ecologistas en Acción recuerda que el origen de la actual crisis ecológica está en la entrada de nitratos y fosfatos generados por la agroindustria.

Por su parte, la Asociación de Naturalistas del Sureste y WWF han expresado que "no se puede asegurar, como ha hecho la Comunidad Autónoma que la causa de la muerte no es la falta de oxígeno" y exigen una investigación en profundidad y no cerrar el caso, cuando todo apunta a la anoxia.

Los expertos advierten: "Mientras no se corrija el lugar de donde salen esos vertidos esto seguirá pasando, será algo recurrente".